В микрорайоне Дивизионный появится первый муниципальный детский сад
В Улан-Удэ продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Дивизионный. Детский сад рассчитан на 14 групп по 20 воспитанников каждая. Сад смогут посещать 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе мэрии.
Этот детский сад станет первый муниципальным в микрорайоне. Сейчас здесь естьт только ведомственный сад при воинской части на 134 ребёнка. Также создана одна дошкольная группа при школе №58.
При этом, по данным комитета по образованию, в этом году необходимо 380 мест.
В двухэтажном здании будут располагаться игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы для детей. Также предусмотрены помещения для занятий с детьми: музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещение пищеблока.
На этом земельном участке возник вопрос с источником теплоснабжения, так как на месте его расположения не проходят тепловые сети. В итоге было решено возвести автономную котельную.
В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
Общество, Фото:
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