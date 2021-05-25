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В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест

В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В микрорайоне Дивизионный появится первый муниципальный детский сад

В Улан-Удэ продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Дивизионный. Детский сад рассчитан на 14 групп по 20 воспитанников каждая. Сад смогут посещать 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе мэрии.

Этот детский сад станет первый муниципальным в микрорайоне. Сейчас здесь естьт только ведомственный сад при воинской части на 134 ребёнка. Также создана одна дошкольная группа при школе №58.

При этом, по данным комитета по образованию, в этом году необходимо 380 мест.

В двухэтажном здании будут располагаться игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы для детей. Также предусмотрены помещения для занятий с детьми: музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещение пищеблока.

На этом земельном участке возник вопрос с источником теплоснабжения, так как на месте его расположения не проходят тепловые сети. В итоге было решено возвести автономную котельную.


детские сады
 
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