В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест

В микрорайоне Дивизионный появится первый муниципальный детский сад



В Улан-Удэ продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Дивизионный. Детский сад рассчитан на 14 групп по 20 воспитанников каждая. Сад смогут посещать 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе мэрии.



Этот детский сад станет первый муниципальным в микрорайоне. Сейчас здесь естьт только ведомственный сад при воинской части на 134 ребёнка. Также создана одна дошкольная группа при школе №58.



При этом, по данным комитета по образованию, в этом году необходимо 380 мест.



В двухэтажном здании будут располагаться игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы для детей. Также предусмотрены помещения для занятий с детьми: музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещение пищеблока.



На этом земельном участке возник вопрос с источником теплоснабжения, так как на месте его расположения не проходят тепловые сети. В итоге было решено возвести автономную котельную.





