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В Иркутской области выездные бригады прививают дачников

В Иркутской области выездные бригады прививают дачников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников

В Иркутской области пункты вакцинации от COVID-19 начали работать в садоводствах. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

Жителей садоводств Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов прививают выездные бригады медицинских работников. В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников.

- Вакцинация должна быть доступной для всех групп населения. Сегодня медорганизации используют все формы работы с населением, чтобы как можно скорей создать необходимую иммунную прослойку. Выездные мобильные бригады прививают сотрудников предприятий, мобильные пункты организованы в торговых центрах и университетах, - отметил Яков Сандаков.

На сегодняшний день в регионе вакцинировано от коронавирусной инфекции первым компонентом более 250 тысяч человек. Завершающий компонент вакцины получили более 180 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.


коронавирус дачники
 
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