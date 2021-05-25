В Иркутской области выездные бригады прививают дачников

В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников



В Иркутской области пункты вакцинации от COVID-19 начали работать в садоводствах. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава регионального минздрава Яков Сандаков.



Жителей садоводств Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов прививают выездные бригады медицинских работников. В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников.



- Вакцинация должна быть доступной для всех групп населения. Сегодня медорганизации используют все формы работы с населением, чтобы как можно скорей создать необходимую иммунную прослойку. Выездные мобильные бригады прививают сотрудников предприятий, мобильные пункты организованы в торговых центрах и университетах, - отметил Яков Сандаков.



На сегодняшний день в регионе вакцинировано от коронавирусной инфекции первым компонентом более 250 тысяч человек. Завершающий компонент вакцины получили более 180 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.





