Соревнования собираются провести в июне-сентябре
В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу «Auto-House Чемпионат ЛФЛ РБ». Турнир планируется провести в июне-сентябре этого года.
- Соревнования пройдут в игровом формате 5х5, 2 тайма по 20 минут. Формат проведения турнира – «гладкий» чемпионат (каждый с каждым, без плей-офф, с разделением на лиги), - сообщает любительская футбольная лига РБ.
Заседание судейской коллегии состоится 27 мая в 19:00 в школе №42. Явка представителей команд строго обязательна: будет определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы.
Напомним, что накануне в республике завершился турнир по мини-футболу «Auto-House Кубок ЛФЛ РБ». Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет».
В Бурятии пройдёт любительский чемпионат по мини-футболу
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