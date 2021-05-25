Изначально концерт должен был пройти ещё в марте 2020 года
Концерт популярной группы Artik & Asti (12+) в Улан-Удэ состоится, но его разделили на две части. Такое решение было принято в связи с новыми условиями проведения мероприятий в республике – залы должен быть заполнены на 50%.
- В связи с тем, что 21 мая указом главы Бурятии № 37 было принято решение о заполняемости залов при проведении массовых мероприятий не более 50%, организатор концерта доводит до вашего сведения что концерт группы Artik & Asti разделен на две части и состоится 27 и 28 мая. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - сообщается на сайте «Сибкасс».
Билеты действительны, обмену не подлежат. Итак, 27 мая на концерт приглашаются зрители с билетами:
- в секторах на нечётные ряды (1, 3, 5, 7 и др);
- танцпол и фанзона с указанием ряда - нечётные ряды;
- танцпол без указания ряда и места.
28 мая на концерт приглашаются зрители с билетами:
- в секторах на чётные ряды (2,4,6 и др);
- танцпол и фанзона с указанием ряда - чётные ряды.
Изначально концерт должен был пройти в марте 2020 года, но из-за пандемии мероприятие перенесли.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Улан-Удэ пришлось отменить концерт группы «КняZz». Также из-за ограничительных противокоронавирусных мер не состоялся апрельский концерт культовой группы «Би-2». Многие поклонники из Улан-Удэ рванули на концерт «Би-2» в Иркутске, который также вынужденно разделили на две части.
Справка:
Artik & Asti (Артик и Асти) — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артём) и Asti (Анна).
Самое популярное видео артистов на YouTube – клип на песню «Грустный дэнс» - набрало почти 222 млн просмотров.
Концерт Artik & Asti в Улан-Удэ состоится, но на особых условиях
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