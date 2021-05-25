 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Концерт Artik & Asti в Улан-Удэ состоится, но на особых условиях

Концерт Artik & Asti в Улан-Удэ состоится, но на особых условиях
Общество, 
Изначально концерт должен был пройти ещё в марте 2020 года

Концерт популярной группы Artik & Asti (12+) в Улан-Удэ состоится, но его разделили на две части. Такое решение было принято в связи с новыми условиями проведения мероприятий в республике – залы должен быть заполнены на 50%.

- В связи с тем, что 21 мая указом главы Бурятии № 37 было принято решение о заполняемости залов при проведении массовых мероприятий не более 50%, организатор концерта доводит до вашего сведения что концерт группы Artik & Asti разделен на две части и состоится 27 и 28 мая. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - сообщается на сайте «Сибкасс».

Билеты действительны, обмену не подлежат. Итак, 27 мая на концерт приглашаются зрители с билетами:

- в секторах на нечётные ряды (1, 3, 5, 7 и др);
- танцпол и фанзона с указанием ряда - нечётные ряды;
- танцпол без указания ряда и места.

28 мая на концерт приглашаются зрители с билетами:

- в секторах на чётные ряды (2,4,6 и др);
- танцпол и фанзона с указанием ряда - чётные ряды.

Изначально концерт должен был пройти в марте 2020 года, но из-за пандемии мероприятие перенесли.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Улан-Удэ пришлось отменить концерт группы «КняZz». Также из-за ограничительных противокоронавирусных мер не состоялся апрельский концерт культовой группы «Би-2». Многие поклонники из Улан-Удэ рванули на концерт «Би-2» в Иркутске, который также вынужденно разделили на две части.

Справка:

Artik & Asti (Артик и Асти) — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артём) и Asti (Анна).

Самое популярное видео артистов на YouTube – клип на песню «Грустный дэнс» - набрало почти 222 млн просмотров.
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
Общество, 25.05.2021
В микрорайоне Дивизионный появится первый муниципальный детский сад
В Иркутской области выездные бригады прививают дачников
В Иркутской области выездные бригады прививают дачников
Общество, 25.05.2021
В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников
Концерт Artik & Asti в Улан-Удэ состоится, но на особых условиях
Концерт Artik & Asti в Улан-Удэ состоится, но на особых условиях
Общество, 25.05.2021
Изначально концерт должен был пройти ещё в марте 2020 года
Старую гостиницу на Байкале превратили в трудовой арт-лагерь
Старую гостиницу на Байкале превратили в трудовой арт-лагерь
Общество, 25.05.2021
Люди борются здесь с эмоциональным выгоранием
В Улан-Удэ раскрыли убийство парня, истекшего кровью на улице
В Улан-Удэ раскрыли убийство парня, истекшего кровью на улице
Общество, 25.05.2021
Убийца прятался в пустующем доме своего знакомого
Пристав из Бурятии стал чемпионом России
Пристав из Бурятии стал чемпионом России
Общество, 25.05.2021
Евгений ежедневно пробегает от 5 до 20 км
Улан-удэнский спектакль покажут на фестивале во Владивостоке
Улан-удэнский спектакль покажут на фестивале во Владивостоке
Общество, 25.05.2021
Тихоокеанский международной фестиваль современной драматургии «Метадрама» пройдёт в начале июня
В Бурятии тополь «пробрался» в ограду домов
В Бурятии тополь «пробрался» в ограду домов
Общество, 25.05.2021
При ветре ветви бьются в окна жилого дома  
Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19
Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19
Общество, 25.05.2021
Несмотря на запрет, отдыхающие вовсю веселились на танцплощадке  
В Бурятии появился новый фельдшерско-акушерский пункт
В Бурятии появился новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 25.05.2021
Старое здание фельдшерско-акушерского пункта не соответствовало современным требованиям СанПин
Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Общество, 25.05.2021
Полицейские Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей
В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей
Общество, 25.05.2021
Школьники и юнармейцы увидели, как работают росгвардейццы
В Бурятии журавля-инвалида приютила страусиная ферма
В Бурятии журавля-инвалида приютила страусиная ферма
Общество, 25.05.2021
Спасённому журавлю пришлось ампутировать крыло
Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Общество, 25.05.2021
Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^