Спортсмен выиграл «золото» в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет
Иркутский спортсмен Алексей Игнатьев победил на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля», которые завершились 24 мая. В турнире приняли участие около 1500 человек из 57 регионов России.
Алексей выступал в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет и провёл два боя. В полуфинале иркутянин одержал победу над представителем Кабардино-Балкарской республики. В финале Алексей выиграл досрочно у спортсмена из Воронежской области.
Алексей Игнатьев тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у Владимира Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Общество, Фото:
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