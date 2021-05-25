Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен выиграл «золото» в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет



Иркутский спортсмен Алексей Игнатьев победил на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля», которые завершились 24 мая. В турнире приняли участие около 1500 человек из 57 регионов России.



Алексей выступал в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет и провёл два боя. В полуфинале иркутянин одержал победу над представителем Кабардино-Балкарской республики. В финале Алексей выиграл досрочно у спортсмена из Воронежской области.



Алексей Игнатьев тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у Владимира Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

