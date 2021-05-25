Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В этом году организаторы массового спортивного мероприятия собираются установить рекорд Гиннесса
Иркутск примет участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Синхронный старт назначен на 30 мая в 14:00. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвящённой массовому спортивному событию, сообщает пресс-служба администрации города.
- Полумарафон «ЗаБег.РФ» обещает стать одним из самых ярких и масштабных мероприятий в Год массового спорта в Иркутске. Наш город впервые присоединяется к полумарафону. Но количество желающих принять участие в нём, по словам организаторов, превысило самые смелые прогнозы, – отметил глава города Руслан Болотов.
По словам организаторов, в полумарафоне примут участие около тысячи иркутян. В рамках Года массового спорта результаты забега попадут в таблицу общего учёта километров, которые пробежали жители города за год на сайте www.godsportairk.ru.
- На площадке проведения полумарафона будут расположены игровые площадки для детей, болельщикам вручат атрибуты для встречи марафонцев. Зрители смогут посетить аллею полезной еды, увидеть музыкальную программу на сцене и открытые мастер-классы от фитнес-клубов. Для участников забега будут организованы консультации ортопедов-травматологов. Предусмотрено несколько дистанций для разных уровней подготовки. Также состоятся детские забеги. У иркутян ещё есть возможность зарегистрироваться. Мероприятие пройдёт с полным соблюдением эпидемиологических норм, – пояснила организатор мероприятия «ЗаБег.РФ» Ксения Пономарёва.
Жители Читы также присоединятся к всероссийскому полумарафону в День города, 30 мая. Массовое мероприятие начнётся в 13:20 на площади имени Ленина. Организаторы подготовили программу для бегунов и развлечения для жителей города.
- Для зрителей с 13:20 будут работать площадки с активностями: детский и взрослый фудкорт, аквагрим, развлекательные площадки «Страны чудес», центра технического развития «Кванториум», музыкальная, фотозона от «Русского Радио», спортивные площадки фитнес-клуба «Цех», PANNA-FOOTBALL от организации «Зелёный Ёж», федерации воркаута Забайкальского края. Участники забега смогут затейпироваться на площадке студии «Телу время», сделать гравировку по низкой цене на медали и принять участие в открытом уроке от студии танца арт-проекта «Аргентинское танго в Чите TouchToTango», - рассказала координатор «ЗаБега.РФ» Дарья Анциферова.
Пробежать можно одну из четырёх дистанций: 1 км – для бегунов от 6 до 17 лет, 5 км – дистанция для новичков, 10 км - дистанция для подготовленных, 21,1 км - полумарафон для профессионалов. Участникам младше 18 лет важно получить письменное разрешение родителей, сообщает медиа-агентство «KOSMOS».
Напомним, что синхронный забег состоится одномоментно в 85 городах России. На старт выйдут более 100 тысяч бегунов по всей стране. Организаторы полумарафона рассчитывают установить рекорд Гиннесса, объединив самое большое количество городов одновременно.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
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