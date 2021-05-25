Пристав из Бурятии стал чемпионом России

Общество, Фото: УФССП по Бурятии

Евгений ежедневно пробегает от 5 до 20 км



Судебный пристав Евгений Аредаков из Бурятии завоевал первое место на чемпионате федеральной службы судебных приставов по служебному биатлону. Чемпионат прошёл недавно в Москве.



В конце апреля сборная управления ФССП по Бурятии завоевала первое место во втором окружном этапе ведомственного чемпионата по служебному биатлону среди территориальных органов ДФО. В итоге двое сотрудников сборной команды Бурятии отправились на заключительный этап чемпионата по служебному биатлону ФССП России.



Соревнования проходили в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот». Сильнейшие спортсмены из восьми федеральных округов соревновались в кроссе на 3 000 метров с двумя огневыми рубежами для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия из положения стоя по грудным мишеням на расстоянии 25 метров. На каждом рубеже спортсменам предоставляли по пять выстрелов.



Евгений Аредаков занял первое место в личном зачёте.



Евгений неоднократно становился чемпионом России по служебному двоеборью и служебному биатлону. В копилке спортсмена множество побед и наград различных уровней.



По его словами, ни один день не проходит без спорта, тем более без бега. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, он ежедневно пробегает от 5 до 20 км.



Ещё один представитель Бурятии Юрий Любовников, судебный пристав из Бичурского района, стал на чемпионате пятым.

