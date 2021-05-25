В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров

В Нижнеилимском районе продолжаются работы по восстановлению Дальнего
В посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области, который пострадал от пожара 19 мая, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом на заседании КЧС доложил первый заместитель губернатора региона Андрей Козлов.
Он также рассказал, что девяти семьям выделено свободное муниципальное жилье, все пострадавшие посёлка обеспечены питьевой водой и предметами первой необходимости. Жителям продолжает оказываться психологическая и медицинская помощь.
Напомним, 22 мая в Дальнем начались работы по восстановлению летнего водопровода. Их планируется завершить 8 июня. В посёлок продолжают прибывать группировки сил и средств. Всего планируется задействовать около 15 единиц спецтехники. Ведётся техническая рекультивация последствий пожара. Работу планируют завершить к 5 июня, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- На месте продолжают работать специалисты, но жителям может требоваться не только медицинская помощь. Кому-то необходимо будет помочь с восстановлением, например, забора, приведением в порядок дворов. Поэтому предлагаю направить в посёлок ещё и волонтёров. У нас есть такой опыт работы с молодёжными организациями, в том числе ОНФ – ребята помогали в пострадавших от паводка 2019 года территориях. Поручаю профильным ведомствам рассмотреть вопрос. Какое количество волонтёров необходимо, как туда доставить ребят и где их разместить, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Пострадавшим от пожара перечислена денежная компенсация. Средства в объёме более 1 млн 470 тысяч рублей на предоставление выплат выделены из резервного фонда правительства Иркутской области. Четырнадцати пострадавшим выделено по 100 тысяч рублей в качестве единовременной денежной выплаты за утрату имущества, а так же по пять тысяч рублей на человека в виде единовременной материальной помощи.
- Шести пострадавшим, которые имеют банковские счета, средства перечислены. Ещё восемь погорельцев, у которых нет счетов в банке, получат выплаты через почту завтра, 26 мая, - прокомментировал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.
В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров
Общество, Фото:
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