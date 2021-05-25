 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Улан-удэнский спектакль покажут на фестивале во Владивостоке

Улан-удэнский спектакль покажут на фестивале во Владивостоке
Общество,  Фото:Александра Данилова
Тихоокеанский международной фестиваль современной драматургии «Метадрама» пройдёт в начале июня

В начале июня во Владивостоке стартует Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама», в котором примет участие Русский драматический театр из Улан-Удэ.

4 июня в 17.00 и 20.00 на сцене Приморского краевого театра молодёжи бестужевцы покажут «Фото topless» (12+) по пьесе Натальи Блок в постановке Елены Ненашевой. Спектакль был создан в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвёртый» при поддержке правительства РБ и министерства культуры Бурятии.

«Фото topless» – это актуальная история о первой любви, разочаровании, о взрослении и о границах дозволенного, о том, какие последствия может иметь один необдуманный поступок. Здесь поднимается сложная тема травли (буллинга), которая сегодня касается практически каждого подростка. И театр предлагает посмотреть на обстоятельства как со стороны тех, кто травит, так и со стороны жертвы. Однако, несмотря на злободневность, спектакль получился добрым и жизнеутверждающим.

Организатором этого масштабного театрального события во Владивостоке стал Приморский краевой театр молодёжи. В программе фестиваля показы спектаклей по пьесам современных драматургов, созданных в театрах Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Куала-Лумпур, Улан-Удэ и других. А также обсуждения, лекции театральных критиков, концерты, читки, творческие встречи и режиссёрская лаборатория. Для участия в проекте во Владивосток прилетят театральные критики Татьяна Джурова, Вера Сердечная и Екатерина Морозова, которые проведут обсуждения спектаклей.

– Идея «Метадрамы» – знакомство зрителя с современной драматургией, с современными интересными режиссёрами. Репертуар театра Бестужева сегодня почти наполовину состоит из спектаклей по пьесам современных авторов, в том числе на Малой сцене у нас идёт несколько подростковых постановок для молодой аудитории. Одну из них – «Фото topless», посвящённую теме школьной травли, взрослению, мы покажем на фестивале, – говорит помощник худрука по связям с общественностью Юлия Федосова.

Русский драматический театр имени Бестужева в 2019 году принимал участие в фестивале со спектаклем «Антитеррор» по пьесе Андрея Васильева.
театр фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тополь «пробрался» в ограду домов
В Бурятии тополь «пробрался» в ограду домов
Общество, 25.05.2021
При ветре ветви бьются в окна жилого дома  
Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19
Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19
Общество, 25.05.2021
Несмотря на запрет, отдыхающие вовсю веселились на танцплощадке  
Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Общество, 25.05.2021
Полицейские Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей
В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей
Общество, 25.05.2021
Школьники и юнармейцы увидели, как работают росгвардейццы
В Бурятии журавля-инвалида приютила страусиная ферма
В Бурятии журавля-инвалида приютила страусиная ферма
Общество, 25.05.2021
Спасённому журавлю пришлось ампутировать крыло
Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Общество, 25.05.2021
Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» просит наградить коллектив
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» просит наградить коллектив
Общество, 25.05.2021
Главврач больницы, которая станет почётным гражданином Улан-Удэ, просит не за себя, а за коллектив  
Чулпан Хаматова высоко оценила фильм про байкальскую нерпу
Чулпан Хаматова высоко оценила фильм про байкальскую нерпу
Общество, 25.05.2021
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат
Цирку Бурятии пришлось отменить своё шоу
Цирку Бурятии пришлось отменить своё шоу
Общество, 25.05.2021
Ужесточение антикоронавирусных мер отразилось на цирке Бурятии
В Бурятии военные подарили сельчанам связь с «большой землёй»
В Бурятии военные подарили сельчанам связь с «большой землёй»
Общество, 25.05.2021
Понтонный мост, который установили военным, крайне нужен сельчанам. ВИДЕО
В Улан-Удэ привели в порядок могилу ветерана
В Улан-Удэ привели в порядок могилу ветерана
Общество, 25.05.2021
70-летняя пенсионерка попросила помощи с обустройством могилы своего отца-ветерана
Опасную свалку нашли возле аэропорта Улан-Удэ
Опасную свалку нашли возле аэропорта Улан-Удэ
Общество, 25.05.2021
Свалка вблизи аэропорта создаёт реальную угрозу безопасности полётов
В Бурятии растёт темп прироста заражённых коронавирусом
В Бурятии растёт темп прироста заражённых коронавирусом
Общество, 25.05.2021
Третья волна коронавируса в Бурятии продолжает разрастаться
В Бурятии пенсионерка на «Ладе» пострадала в ДТП
В Бурятии пенсионерка на «Ладе» пострадала в ДТП
Общество, 25.05.2021
Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^