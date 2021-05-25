Улан-удэнский спектакль покажут на фестивале во Владивостоке

Общество, Фото: Александра Данилова

Тихоокеанский международной фестиваль современной драматургии «Метадрама» пройдёт в начале июня



В начале июня во Владивостоке стартует Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама», в котором примет участие Русский драматический театр из Улан-Удэ.



4 июня в 17.00 и 20.00 на сцене Приморского краевого театра молодёжи бестужевцы покажут «Фото topless» (12+) по пьесе Натальи Блок в постановке Елены Ненашевой. Спектакль был создан в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвёртый» при поддержке правительства РБ и министерства культуры Бурятии.



«Фото topless» – это актуальная история о первой любви, разочаровании, о взрослении и о границах дозволенного, о том, какие последствия может иметь один необдуманный поступок. Здесь поднимается сложная тема травли (буллинга), которая сегодня касается практически каждого подростка. И театр предлагает посмотреть на обстоятельства как со стороны тех, кто травит, так и со стороны жертвы. Однако, несмотря на злободневность, спектакль получился добрым и жизнеутверждающим.



Организатором этого масштабного театрального события во Владивостоке стал Приморский краевой театр молодёжи. В программе фестиваля показы спектаклей по пьесам современных драматургов, созданных в театрах Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Куала-Лумпур, Улан-Удэ и других. А также обсуждения, лекции театральных критиков, концерты, читки, творческие встречи и режиссёрская лаборатория. Для участия в проекте во Владивосток прилетят театральные критики Татьяна Джурова, Вера Сердечная и Екатерина Морозова, которые проведут обсуждения спектаклей.



– Идея «Метадрамы» – знакомство зрителя с современной драматургией, с современными интересными режиссёрами. Репертуар театра Бестужева сегодня почти наполовину состоит из спектаклей по пьесам современных авторов, в том числе на Малой сцене у нас идёт несколько подростковых постановок для молодой аудитории. Одну из них – «Фото topless», посвящённую теме школьной травли, взрослению, мы покажем на фестивале, – говорит помощник худрука по связям с общественностью Юлия Федосова.



Русский драматический театр имени Бестужева в 2019 году принимал участие в фестивале со спектаклем «Антитеррор» по пьесе Андрея Васильева.

