В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

В селе Хилгантуй появилась доска памяти Аюши Данзанова



21 мая в селе Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному артисту Российской Федерации Аюше Бимбаевичу Данзанову.



- Аюша Бимбаевич – уроженец села Хилгантуй, заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Аюша Данзанов вошёл в историю Бурятии как талантливый певец, искусство которого много лет радовало слушателей притягательной силой красивого и тёплого по тембру голоса, называемого в вокальных кругах «королевским» баритоном. Его концертный репертуар был огромен и разнообразен. Знаменитый «данзановский» жест, улыбка, манера держаться на сцене, сам облик артиста, полный строгого благородства, имели притягательную силу и очарование. Что, в первую очередь, объяснялось хорошей вокальной школой, которую он получил в стенах Киевской и Новосибирской консерваторий, а также многолетней работой в ансамбле «Байкал» и ансамбле песни и танца Забайкальского военного округа… Визитной карточкой его исполнительства стала песня Анатолия Андреева «Тоонто нютаг», - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



На открытии с приветственными словами выступили представители районной администрации и сельских поселений, депутаты Народного Хурала, артисты и супруга Аюши Данзанова – Нина Цыренжаповна.



- Прожили мы с Аюшей 47 лет, у нас двое детей, дочь – кандидат исторических наук, сын – юрист, сейчас у него статус адвоката, у нас три внучки и один внук. Когда Аюша был на гастролях, дети маленькие ждали папу, для нас это было очень большой праздник, мы готовились, накрывали стол. Аюша очень любил свою родину, всегда с любовью отзывался про родные края, – рассказала супруга артиста.



Также в знаменательном событии приняли участие коллеги, друзья, земляки, родные и близкие выдающегося певца Бурятии. Кроме этого, в рамках открытия прошла концертная программа.

