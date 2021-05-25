При ветре ветви бьются в окна жилого дома
Жители села Уро Баргузинского района Бурятии жалуются на сильно разросшийся тополь. Его корни находятся в ограде жилых домов. «В скором времени будут уже в домах», - говорят местные жители.
Сельчане рассказывают, что неоднократно обращались к главе Уринского поселения по вопросу уборки тополя от жилых домов.
- Неоднократно писали заявления на главу Уринской администрации, но меры никакие не принимаются. Если сильный ветер, то ветки тополя отрывает и прилетают в окна дома. Просим вас принять меры по уборке тополя, - обратились жители села в группу «Баргузин-инфо. 24/7».
Главы сельского поселения «Уринское» Анатолий Ёлшин сообщил, что в поселении есть заявления на уборку 24 тополей, представляющих опасность, как для населения, так и их недвижимости. В этот список также вошёл данный тополь, растущий по улице Больничная.
- По указанным заявлениям передали информацию в РЭС и в администрацию района в 2019 году. В поселении нет специализированной техники (кран-вышка), чтобы убрать тополя, - прокомментировал Анатолий Ёлшин.
В Бурятии тополь «пробрался» в ограду домов
Общество, Фото:
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