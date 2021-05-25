В Бурятии появился новый фельдшерско-акушерский пункт

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта не соответствовало современным требованиям СанПин



25 мая в селе Туран Тункинского района Бурятии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В церемонии открытия принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Тункинский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Старое здание фельдшерско-акушерского пункта не соответствовало современным требованиям СанПин к учреждениям здравоохранения. Оно не обладало необходимой сейсмостойкостью, значительно утратив прочность и устойчивость за время эксплуатации с 1948 года. Техническое состояние здания было определено как аварийное.



На создание нового ФАПа выделено свыше 3,4 млн рублей.



Учреждение будет обслуживать население общей численностью свыше 790 человек, в том числе 168 детей до 17 лет.



Для работы в новом ФАП приглашена фельдшер со стажем работы 39 лет по программе «Земский фельдшер».



- Здесь есть все условия для оказания качественной доврачебной, первичной медицинской помощи. Наконец, здесь появился свой центр профилактики болезней. Я уже оценила и рада новым условиям труда. Спасибо всем, кто работал над созданием ФАПа, за заботу о наших людях, о наших детях, - обратилась к собравшимся фельдшер ФАПа Людмила Эльчибаева.

