Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия



20 и 21 мая на полигоне Росгвардии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений МВД Бурятии. Полицейские республики соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.



Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 89 спортсменов в составе 22 команд. 14 команд приехали из районных отделов полиции.



В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда управления наркоконтроля, набравшая 2907 очков. Серебряный кубок завоевала команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД (2752 очков). Бронзовым призёром признана команда ОМВД России по Кабанскому району с общим итогом 2560 очков.



Среди мужчин в тройку лидеров по стрельбе из АК и ПМ вошли:



1 место – Сергей Елубаев (отряд спецназначения «Гром», управление нарконтроля МВД);

2 место – Олег Комиссаров (ОСН «Гром» УНК МВД);

3 место – Николай Ощепков (ОСН «Гром» УНК МВД).



Среди женщин места распределились следующим образом:



1 место - Анастасия Коваленко (ОСН «Гром» УНК МВД);

2 место - Елена Астафьева (ОМВД России по Заиграевскому району)

3 место - Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский»).



Победителям и призёрам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки.

