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Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские

Самыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия

20 и 21 мая на полигоне Росгвардии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений МВД Бурятии. Полицейские республики соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 89 спортсменов в составе 22 команд. 14 команд приехали из районных отделов полиции.

В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда управления наркоконтроля, набравшая 2907 очков. Серебряный кубок завоевала команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД (2752 очков). Бронзовым призёром признана команда ОМВД России по Кабанскому району с общим итогом 2560 очков.

Среди мужчин в тройку лидеров по стрельбе из АК и ПМ вошли:

1 место – Сергей Елубаев (отряд спецназначения «Гром», управление нарконтроля МВД);
2 место – Олег Комиссаров (ОСН «Гром» УНК МВД);
3 место – Николай Ощепков (ОСН «Гром» УНК МВД).

Среди женщин места распределились следующим образом:

1 место - Анастасия Коваленко (ОСН «Гром» УНК МВД);
2 место - Елена Астафьева (ОМВД России по Заиграевскому району)
3 место - Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский»).

Победителям и призёрам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки.
полиция стрельба
 
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