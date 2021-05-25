Школьники и юнармейцы увидели, как работают росгвардейццы
В Бурятии в подразделениях Росгвардии прошли дни открытых дверей. Были приглашены школьники и юнармейцы
Во время ознакомительных экскурсий росгвардейцы показали детям служебный автотранспорт, обмундирование, вооружение и экипировку групп задержания. На пунктах централизованной охраны школьники увидели, как проходит сигнал тревоги с охраняемого объекта, что делает дежурный и какие технические средства связи при этом используются.
В Таксимо юнармейцам продемонстрировали учебный выезд по тревоге – действия группы задержания при прибытии на объект, обследование территории и задержание условного правонарушителя.
Также росгвардейцы напомнили школьникам о мерах безопасности в преддверии летних каникул.
- Запомните номера телефонов экстренных служб – пожарной охраны 101, полиции 102, скорой помощи 103. В школе есть кнопка тревожной сигнализации, в случае чрезвычайной ситуации обратитесь к учителю для нажатия. Будьте внимательны и бдительны в школе, дома, на улице, - отметил начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Хоринскому и Кижингинскому районам майор полиции Даша Дондоков.
В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей
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