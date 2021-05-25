В Бурятии Росгвардия устроила дни открытых дверей

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Школьники и юнармейцы увидели, как работают росгвардейццы



В Бурятии в подразделениях Росгвардии прошли дни открытых дверей. Были приглашены школьники и юнармейцы



Во время ознакомительных экскурсий росгвардейцы показали детям служебный автотранспорт, обмундирование, вооружение и экипировку групп задержания. На пунктах централизованной охраны школьники увидели, как проходит сигнал тревоги с охраняемого объекта, что делает дежурный и какие технические средства связи при этом используются.



В Таксимо юнармейцам продемонстрировали учебный выезд по тревоге – действия группы задержания при прибытии на объект, обследование территории и задержание условного правонарушителя.



Также росгвардейцы напомнили школьникам о мерах безопасности в преддверии летних каникул.



- Запомните номера телефонов экстренных служб – пожарной охраны 101, полиции 102, скорой помощи 103. В школе есть кнопка тревожной сигнализации, в случае чрезвычайной ситуации обратитесь к учителю для нажатия. Будьте внимательны и бдительны в школе, дома, на улице, - отметил начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Хоринскому и Кижингинскому районам майор полиции Даша Дондоков.





