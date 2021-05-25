В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков

Лучшие работы будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве



В Бурятии подведены итоги конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы», проводимого в рамках «Марша парков-2021». Свои работы на конкурс «Заповедного Подлеморья» направили не только юные художники республики, но и представители Чувашии. 81 работа была посвящена жизни водно-болотных угодий.



- Участники конкурса изобразили удивительный и разнообразный живой мир ручьёв, рек, озёр, прудов и болот с их флорой и фауной. Через рисунки авторы передали свою любовь к родной природе и её красоту. Работы также были посвящены подведомственным территориям «Заповедного Подлеморья»: «Ручей в Баргузинском заповеднике», «Вид на Святой нос», «Кулиные болота», «Баргузинский залив». Своё внимание юные живописцы уделили и главному символу Забайкальского национального парка – нерпе, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Рисунки победителей будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве для участия во втором этапе конкурса. Лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте центра.



В рамках «Марша парков» также прошёл конкурс видеороликов на экологическую тематику «Беречь природы дар бесценный». Принимались видеоролики, раскрывающие взгляды автора на возможность преобразования окружающего мира. Краткий видеосюжет должен быть направлен на привлечение внимания общества к охране природы.



По итогам этого конкурса первое место заняла Юлия Малыгина из села Макаринино Баргузинского района с видеороликом «Давайте вместе любить природу!». Второе место у мультстудии детского сада «Теремок» из Северобайкальска с видеороликом «Заповедник». Третьими стали ребята 6 класса республиканской кадетской школы-интерната Улан-Удэ с видеороликом «Вода – источник жизни».

