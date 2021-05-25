 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков

В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшие работы будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве

В Бурятии подведены итоги конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы», проводимого в рамках «Марша парков-2021». Свои работы на конкурс «Заповедного Подлеморья» направили не только юные художники республики, но и представители Чувашии. 81 работа была посвящена жизни водно-болотных угодий.

- Участники конкурса изобразили удивительный и разнообразный живой мир ручьёв, рек, озёр, прудов и болот с их флорой и фауной. Через рисунки авторы передали свою любовь к родной природе и её красоту. Работы также были посвящены подведомственным территориям «Заповедного Подлеморья»: «Ручей в Баргузинском заповеднике», «Вид на Святой нос», «Кулиные болота», «Баргузинский залив». Своё внимание юные живописцы уделили и главному символу Забайкальского национального парка – нерпе, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Рисунки победителей будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве для участия во втором этапе конкурса. Лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте центра.

В рамках «Марша парков» также прошёл конкурс видеороликов на экологическую тематику «Беречь природы дар бесценный». Принимались видеоролики, раскрывающие взгляды автора на возможность преобразования окружающего мира. Краткий видеосюжет должен быть направлен на привлечение внимания общества к охране природы.

По итогам этого конкурса первое место заняла Юлия Малыгина из села Макаринино Баргузинского района с видеороликом «Давайте вместе любить природу!». Второе место у мультстудии детского сада «Теремок» из Северобайкальска с видеороликом «Заповедник». Третьими стали ребята 6 класса республиканской кадетской школы-интерната Улан-Удэ с видеороликом «Вода – источник жизни». 
Бурятия заповедник национальный парк конкурс природоохранная деятельность акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Общество, 25.05.2021
Своё мастерство иркутянам покажут оперные певцы из Вены, Белграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
Общество, 25.05.2021
В столице Бурятии стартовала благотворительная акция
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
Общество, 25.05.2021
Под ней установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять истории или переживания, связанные со ВИЧ
В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров
В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров
Общество, 25.05.2021
В Нижнеилимском районе продолжаются работы по восстановлению Дальнего
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 25.05.2021
Некоторые пригородные поезда будут переназначены на другой день
В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано
В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано
Общество, 25.05.2021
Книгу представят к открытию всебурятского фестиваля «Алтаргана»
В среду в Бурятии завоют сирены
В среду в Бурятии завоют сирены
Общество, 25.05.2021
Жителей просят соблюдать спокойствие
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Общество, 25.05.2021
Спортсмен выиграл «золото» в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет
Лесники Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Лесники Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Общество, 25.05.2021
Первый эксперимент с теплицей оказался удачным
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
Общество, 25.05.2021
В селе Хилгантуй появилась доска памяти Аюши Данзанова
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
Общество, 25.05.2021
Лучшим боксёром турнира стал Альберт Гатауллин
В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу
В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу
Общество, 25.05.2021
На развитие детско-юношеского хоккея в регионе ежегодно будут выделять 70 миллионов рублей
Конный марафон Армейских игр пройдёт в Монголии
Конный марафон Армейских игр пройдёт в Монголии
Общество, 25.05.2021
Сейчас в Туве проходят соревнования по отбору российских участников
В Иркутске на клумбы впервые высадят тюльпаны
В Иркутске на клумбы впервые высадят тюльпаны
Общество, 25.05.2021
Луковицы заложили в двух местах
Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию
Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию
Общество, 25.05.2021
Кастинг на съёмки в фильме вызвал ажиотаж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^