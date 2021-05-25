Спасённому журавлю пришлось ампутировать крыло
Журавлю, спасённого на прошлой неделе в Мухоршибирском районе Бурятии, пришлось ампутировать крыло.
- Проведена операция 22 мая, в субботу, ампутирована нижняя часть левого раненого крыла. Птицу определили в село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района, будет жить на страусиной ферме, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев добавил, что спасти крыло птицы не было возможности. Травма была серьёзной, начали отмирать ткани.
- Журавль стал, по сути, инвалидом, в дикой природе не выживет. Поэтому будет жить на страусиной ферме под присмотром людей, - пояснил Климентьев.
Как сообщал «Байкал-Daily», на трассе в Мухоршибирском районе был обнаружен журавль с перебитым крылом. Информация о раненой птице была направлена в Бурприроднадзор. Позже жители села Хонхолой отловили журавля и передали его инспекторам ведомства.
В Бурятии журавля-инвалида приютила страусиная ферма
Общество, Фото:
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