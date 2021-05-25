В детском центре в Бурятии нашли крупы без документов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Учреждению выдано предписание



В Бурятии в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», выявили нарушение правил закупки продуктов переработки зерна (крупы).



- В учреждении хранилось 20 кг круп без документов, подтверждающих качество и безопасность, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушение послужило поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание.

