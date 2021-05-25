Лучшим боксёром турнира стал Альберт Гатауллин
В Улан-Удэ с 20 по 22 мая прошёл традиционный чемпионат республики по боксу памяти профессора и чемпиона Бурятии Василия Шабаева. Соревнования были посвящены 90-летию Бурятской сельскохозяйственной академии. К чемпионату было допущено 55 спортсменов из Улан-Удэ и районов республики.
Победителями у юниоров 17-18 лет стали Цыден Будожапов, Дугар Айсуев, Бэлиг Бажеев, Владислав Пантелееев, Алдар Бадмаев, Валерий Банзаракцаев, Андрей Баровский и Тамир Дырбеев. В женском зачёте победу праздновали Евгения Хмелёва, Виктория Ергалова, Эржена Бадмаринчинова, Анастасия Павлова и Кристина Ткачёва. У мужчин лучшими стали Батор Гомбоев, Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Александр Гындунов, Радна Цыбиков, Владимир Сапуненко, Рау Михаил, Максим Парфёнов, Александр Зубков и Андрей Гармажапов.
Лучшим боксёром турнира был признан Альберт Гатауллин (СК Номто/СШОР-11). Лучшим тренером стал Виталий Цыремпилов (БГСХА). Звание лучшего судьи присудили Виктории Лобачёвой из Улан-Удэ. Призами за самый красивый бой были награждены Альберт Гатауллин и Алексей Уфимцев (РСШОР). Номинацию «За волю к победе» получили Наталья Коростелёва (СШОР-11) и Даниил Разуваев из Селенгинска. Об этом сообщает федерация бокса РБ.
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
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