 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу

В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
Общество,  Фото:РСШОР РБ
Лучшим боксёром турнира стал Альберт Гатауллин

В Улан-Удэ с 20 по 22 мая прошёл традиционный чемпионат республики по боксу памяти профессора и чемпиона Бурятии Василия Шабаева. Соревнования были посвящены 90-летию Бурятской сельскохозяйственной академии. К чемпионату было допущено 55 спортсменов из Улан-Удэ и районов республики.

Победителями у юниоров 17-18 лет стали Цыден Будожапов, Дугар Айсуев, Бэлиг Бажеев, Владислав Пантелееев, Алдар Бадмаев, Валерий Банзаракцаев, Андрей Баровский и Тамир Дырбеев. В женском зачёте победу праздновали Евгения Хмелёва, Виктория Ергалова, Эржена Бадмаринчинова, Анастасия Павлова и Кристина Ткачёва. У мужчин лучшими стали Батор Гомбоев, Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Александр Гындунов, Радна Цыбиков, Владимир Сапуненко, Рау Михаил, Максим Парфёнов, Александр Зубков и Андрей Гармажапов.

Лучшим боксёром турнира был признан Альберт Гатауллин (СК Номто/СШОР-11). Лучшим тренером стал Виталий Цыремпилов (БГСХА). Звание лучшего судьи присудили Виктории Лобачёвой из Улан-Удэ. Призами за самый красивый бой были награждены Альберт Гатауллин и Алексей Уфимцев (РСШОР). Номинацию «За волю к победе» получили Наталья Коростелёва (СШОР-11) и Даниил Разуваев из Селенгинска. Об этом сообщает федерация бокса РБ.
бокс Бурятия чемпионат Бурятии спорт Улан-Удэ БГСХА
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Общество, 25.05.2021
Спортсмен выиграл «золото» в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
Общество, 25.05.2021
В селе Хилгантуй появилась доска памяти Аюши Данзанова
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
Общество, 25.05.2021
Лучшим боксёром турнира стал Альберт Гатауллин
В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу
В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу
Общество, 25.05.2021
На развитие детско-юношеского хоккея в регионе ежегодно будут выделять 70 миллионов рублей
Конный марафон Армейских игр пройдёт в Монголии
Конный марафон Армейских игр пройдёт в Монголии
Общество, 25.05.2021
Сейчас в Туве проходят соревнования по отбору российских участников
В Иркутске на клумбы впервые высадят тюльпаны
В Иркутске на клумбы впервые высадят тюльпаны
Общество, 25.05.2021
Луковицы заложили в двух местах
Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию
Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию
Общество, 25.05.2021
Кастинг на съёмки в фильме вызвал ажиотаж
В Бурятии строят новую школу в Клюевке
В Бурятии строят новую школу в Клюевке
Общество, 25.05.2021
Строительство школы идёт по графику
В Бурятии Фонд защиты детей остался без поддержки властей
В Бурятии Фонд защиты детей остался без поддержки властей
Общество, 25.05.2021
Активисты крайне возмущены тем, что фонд защиты детей назвали «хотелками»
Уроженка Бурятии сочинила песню про отказ от пакетов
Уроженка Бурятии сочинила песню про отказ от пакетов
Общество, 25.05.2021
«Написала песенку не в бровь, а в глаз, чтобы все-все поняли», - отмечает девушка
Ещё 33 забайкальца заболели коронавирусом
Ещё 33 забайкальца заболели коронавирусом
Общество, 25.05.2021
Общее число случаев заражения превысило 43 тысячи
МегаФон построит LTE-сеть на Лебединском ГОКе
МегаФон построит LTE-сеть на Лебединском ГОКе
Общество, 25.05.2021
Сеть Private LTE охватит фабрику и крупнейший в мире карьер
В Бурятии МЧС проводит рейды на фермах
В Бурятии МЧС проводит рейды на фермах
Общество, 25.05.2021
Фермеров призывают к соблюдению пожарной безопасности
В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
В Улан-Удэ строят новый детсад на 280 мест
Общество, 25.05.2021
В микрорайоне Дивизионный появится первый муниципальный детский сад
В Иркутской области выездные бригады прививают дачников
В Иркутской области выездные бригады прививают дачников
Общество, 25.05.2021
В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^