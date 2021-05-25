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Чулпан Хаматова высоко оценила фильм про байкальскую нерпу

Чулпан Хаматова высоко оценила фильм про байкальскую нерпу
Общество, 
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат

В 10 мая в кинотеатрах выходит первый документальный блокбастер «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+). Об этом на своей странице в Instagram рассказала актриса Чулпан Хаматова, которая в фильме озвучивает роль нерпы маленькой Юмы. Нерпочка, по словам артистки, очень храбрая, она в одиночку путешествует через Байкал к Ушканьим островам.

- Прошлой зимой я побывала на Байкале и влюбилась в эту мощь природы!!! Этот фильм снимали и монтировали пять лет, его создатели побывали в 14 экспедициях во все времена года, чтобы попытаться передать через экран всю красоту и силу Байкала. Мне кажется, у них это получилось. Фильм не просто невероятно красивый, но ещё и очень добрый, - анонсировала Чулпан Хаматова.

Он посоветовала смотреть кино семьями, с детьми.


Как сообщал «Байкал-Daily», режиссёром фильма стала Анастасия Попова. Производством документальной картины занималась компания «Modern Age Productions.

Также в озвучке фильма участвовал российский актёр Константин Хабенский. Он, как и Чулпан Хаматова, выступил в роли рассказчика. Саундтрек к фильму написал репер Василий Вакуленко (Баста), а приключения Юмы разворачиваются под звуки произведений Петра Чайковского.

Создатели считают представленную работу «Самым добрым фильмом года».



фильм нерпы Байкал
 
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