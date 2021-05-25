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В Бурятии военные подарили сельчанам связь с «большой землёй»

В Бурятии военные подарили сельчанам связь с «большой землёй»
Общество, 
Понтонный мост, который установили военным, крайне нужен сельчанам. ВИДЕО

В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений вновь навели понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино. Работы выполнены по заявке правительства Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому с весны до зимы жители Зарубино отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Четвёртый год подряд на помощь приходят военные, организовывая понтонный мост.

Военнослужащие на тяжёлой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы.

Осложнила работу в районе наведения переправы скорость течения реки - около 1,2 километра в час.

Длина понтонной переправы составила более 100 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. Организованы подъездные пути как для пешеходов, так и для автомобильной техники.


- Военнослужащие организуют комендантскую службу с целью обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта и ежедневного контроля состояния наведённой переправы, - сообщили в Восточном военном округе.

Благодаря понтонной переправе жители села Зарубино смогут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

- Мост – это наше всё. Потому что село Зарубино отрезано от всего мира. Продукты мы завозили через железнодорожный мост. Сейчас вся надежда на понтонный мост. Спасибо военным, - поблагодарил житель села Зарубино Василий Казачихин.


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