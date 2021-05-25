 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества

В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал мероприятия включает в себя гала-концерт, выставку и конкурс чтецов

В Иркутской области начал работу региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». В нём принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживающие в семьях, в том числе приёмных, либо являющиеся воспитанниками областных государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коллективы детей со всей территории области.

Участники фестиваля демонстрируют свои достижения по следующим номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография», «Компьютерная графика», «Художественное слово», «Фольклор», «Вокал», «Цирковое искусство».

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Мастерская чудес». Также в течение недели пройдут литературная встреча «Поэзия – чудесная страна!», камерный концерт и гала-концерт фестиваля.

- Для ребят фестиваль – это большая школа мастерства, приобретение творческой смелости и практического опыта, качественный профессиональный рост, дополнительный стимул для активной самореализации, выход на большую сцену и большую зрительскую аудиторию, возможность оценить свои достижения, увидеть и услышать уровень других участников, расширить рамки своего репертуара понравившимися произведениями, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
дети дети оставшиеся без попечения родителей сироты Иркутская область фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт любительский чемпионат по мини-футболу
В Бурятии пройдёт любительский чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.05.2021
Соревнования собираются провести в июне-сентябре
Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Общество, 25.05.2021
В этом году организаторы массового спортивного мероприятия собираются установить рекорд Гиннесса
В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
Общество, 25.05.2021
Финал мероприятия включает в себя гала-концерт, выставку и конкурс чтецов
В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков
В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков
Общество, 25.05.2021
Лучшие работы будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве
Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Общество, 25.05.2021
Своё мастерство иркутянам покажут оперные певцы из Вены, Белграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
Общество, 25.05.2021
В столице Бурятии стартовала благотворительная акция
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
Общество, 25.05.2021
Под ней установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять истории или переживания, связанные со ВИЧ
В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров
В горевший посёлок Иркутской области хотят послать волонтёров
Общество, 25.05.2021
В Нижнеилимском районе продолжаются работы по восстановлению Дальнего
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 25.05.2021
Некоторые пригородные поезда будут переназначены на другой день
В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано
В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано
Общество, 25.05.2021
Книгу представят к открытию всебурятского фестиваля «Алтаргана»
В среду в Бурятии завоют сирены
В среду в Бурятии завоют сирены
Общество, 25.05.2021
Жителей просят соблюдать спокойствие
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Тхэквондист из Иркутска победил на кубке Рязанского кремля
Общество, 25.05.2021
Спортсмен выиграл «золото» в весовой категории свыше 78 килограммов среди юниоров 14-17 лет
Лесники Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Лесники Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Общество, 25.05.2021
Первый эксперимент с теплицей оказался удачным
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
В Бурятии открыли мемориальную доску «королевскому баритону»
Общество, 25.05.2021
В селе Хилгантуй появилась доска памяти Аюши Данзанова
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
В БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по боксу
Общество, 25.05.2021
Лучшим боксёром турнира стал Альберт Гатауллин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^