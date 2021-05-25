Финал мероприятия включает в себя гала-концерт, выставку и конкурс чтецов
В Иркутской области начал работу региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». В нём принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживающие в семьях, в том числе приёмных, либо являющиеся воспитанниками областных государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коллективы детей со всей территории области.
Участники фестиваля демонстрируют свои достижения по следующим номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография», «Компьютерная графика», «Художественное слово», «Фольклор», «Вокал», «Цирковое искусство».
В рамках фестиваля состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Мастерская чудес». Также в течение недели пройдут литературная встреча «Поэзия – чудесная страна!», камерный концерт и гала-концерт фестиваля.
- Для ребят фестиваль – это большая школа мастерства, приобретение творческой смелости и практического опыта, качественный профессиональный рост, дополнительный стимул для активной самореализации, выход на большую сцену и большую зрительскую аудиторию, возможность оценить свои достижения, увидеть и услышать уровень других участников, расширить рамки своего репертуара понравившимися произведениями, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
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