Опасную свалку нашли возле аэропорта Улан-Удэ

Свалка вблизи аэропорта создаёт реальную угрозу безопасности полётов



На приаэродромной территории аэропорта Улан-Удэ обнаружили несанкционированную свалку. Ликвидировать её обязали администрацию Иволгинского района Бурятии.



Установлено, что с западной стороны аэродрома аэропорта Улан-Удэ на расстоянии около двух километров от периметрового ограждения находится несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Место отходов расположено на участке, права на которые не разграничены, на территории Иволгинского района.



- Непринятие администрацией района мер к ликвидации свалки ведёт к бессистемному и децентрализованному накоплению отходов, в результате чего может быть причинён ущерб окружающей среде, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Свалка мусора вблизи аэропорта создаёт реальную угрозу безопасности полётов воздушных судов. Так, свалка способствует скоплению птиц на аэродроме, что может привести к попаданию птиц в двигатель самолета. Попадание посторонних предметов, таких, как полиэтилен, бумага, в силовые установки воздушного судна также может привести к авиационному происшествию.



- Для устранения выявленных нарушений Бурятский транспортный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Иволгинского района и возложении на неё обязанности ликвидировать несанкционированную свалку с приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ, - отметили в прокуратуре.



Суд, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.

