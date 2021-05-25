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Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни

Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»
Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нём приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.

При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - отметил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее Новые люди готовы масштабировать на всю страну.

- Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», - говорит Иван Моручков. заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

Образовательная программа Новых людей могла бы оказать реальную поддержку и молодёжи Бурятии, где в последние годы по обострилась проблема с трудоустройством. Уровень безработицы среди жителей республики в возрасте от 20 до 29 лет в 2020 году вырос на 15,2% по отношению к 2019 году, сообщили в республиканском агентстве занятости населения, ссылаясь на данные Бурятстата. 14 апреля этого года международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование «Удар по молодежи: российский рынок труда лишился более миллиона молодых работников». В нем Бурятия значится в первой десятке регионов, где отмечено наиболее сильное сокращение численности работников возраста до 30 лет. Статистика агентства занятости населения республики это подтверждает: в 2020 году в службы занятости обратилось 5 265 молодых безработных в возрасте от 20 до 24 лет. В 2019 году их число было 1427 человек.


школы образование Новые люди
 
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