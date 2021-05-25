Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями
Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нём приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.
Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.
При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.
82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.
По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.
- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - отметил Алексей Нечаев.
Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее Новые люди готовы масштабировать на всю страну.
- Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», - говорит Иван Моручков. заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».
Образовательная программа Новых людей могла бы оказать реальную поддержку и молодёжи Бурятии, где в последние годы по обострилась проблема с трудоустройством. Уровень безработицы среди жителей республики в возрасте от 20 до 29 лет в 2020 году вырос на 15,2% по отношению к 2019 году, сообщили в республиканском агентстве занятости населения, ссылаясь на данные Бурятстата. 14 апреля этого года международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование «Удар по молодежи: российский рынок труда лишился более миллиона молодых работников». В нем Бурятия значится в первой десятке регионов, где отмечено наиболее сильное сокращение численности работников возраста до 30 лет. Статистика агентства занятости населения республики это подтверждает: в 2020 году в службы занятости обратилось 5 265 молодых безработных в возрасте от 20 до 24 лет. В 2019 году их число было 1427 человек.
Партия «Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат
Ужесточение антикоронавирусных мер отразилось на цирке Бурятии
Понтонный мост, который установили военным, крайне нужен сельчанам. ВИДЕО
70-летняя пенсионерка попросила помощи с обустройством могилы своего отца-ветерана
Свалка вблизи аэропорта создаёт реальную угрозу безопасности полётов
Третья волна коронавируса в Бурятии продолжает разрастаться
Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»
Работы будут проводиться на этой неделе
Молодой человек будет заниматься 3D-моделированием
В дело вмешалась прокуратура
Составлено 92 протокола
Своё участие уже подтвердили многие известные спортсмены
Школьников и студентов призывают поздравить город с юбилеем с помощью собственного творчества
В республике сегодня дождливо