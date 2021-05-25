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Иркутск принимает фестиваль оперной музыки

Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Общество,  Фото:pixabay.com
Своё мастерство иркутянам покажут оперные певцы из Вены, Белграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ

X юбилейный международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдёт в Иркутске с 26 по 30 мая. Напомним, что участие в нём примут оперные певцы, победители международных конкурсов вокалистов. Фестиваль проводится в рамках празднования Года Байкала.

- В рамках фестиваля «Дыхание Байкала» состоится отборочный тур одного из самых известных и престижных музыкальных состязаний – международного конкурса имени Ганса Габора «Belvedere». Его отборочные туры проходят на сценах известных театров мира. Благодаря главному дирижёру и художественному руководителю Иркутского губернаторского симфонического оркестра Илмару Лапиньшу, с 2012 года отборочный тур конкурса стал проходить и в Иркутске, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

В этом году участие в нём примут вокалисты из России, Украины и США. Мастерство участников будут оценивать солистка Венской оперы Стелла Григорян, главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш и директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова. Финальные состязания оперных певцов со всего мира пройдут в немецком городе Эрфурт.

Возрастное ограничение 6+
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