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В Бурятии пенсионерка на «Ладе» пострадала в ДТП

В Бурятии пенсионерка на «Ладе» пострадала в ДТП
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»

Накануне в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка. 

В 17.30 часов 64-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя по улице Ленина, поворачивая налево, не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю «БМВ», которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала водитель отечественного автомобиля. Женщина госпитализирована с травмами женщина, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ночью в субботу в Улан-Удэ в машине, которая врезалась в электроопору, пострадал подросток.

ДТП
 
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