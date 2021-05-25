Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»
Накануне в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.
В 17.30 часов 64-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя по улице Ленина, поворачивая налево, не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю «БМВ», которым управлял 49-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала водитель отечественного автомобиля. Женщина госпитализирована с травмами женщина, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ночью в субботу в Улан-Удэ в машине, которая врезалась в электроопору, пострадал подросток.
В Бурятии пенсионерка на «Ладе» пострадала в ДТП
Общество, Фото:
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