Работы будут проводиться на этой неделе
С 25 по 28 мая в парках Улан-Удэ будет проводиться второй этап противоклещевой обработки, сообщили в дирекции по паркам.
25 мая - парк имени Орешкова
26 мая - парк имени Жанаева, парк «Молодёжный»
27 мая - парк «Юбилейный»
28 мая - сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», парк «Кристальный»
Эти парки будут закрыты в назначенную дату.
- Приносим извинения за принесённые неудобства, - обратились к посетителям в дирекции по паркам.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый этап противоклещевой обработки в парках проходил с 19 по 22 апреля.
Парки Улан-Удэ закроют для обработки от клещей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина на «Ладе Гранта» врезалась в «БМВ»
Работы будут проводиться на этой неделе
Парень с отличием закончил институт
В дело вмешалась прокуратура
Составлено 92 протокола
Своё участие уже подтвердили многие известные спортсмены
Школьников и студентов призывают поздравить город с юбилеем с помощью собственного творчества
В республике сегодня дождливо
На праздник детской и юношеской книги приедут издательства, иллюстраторы и многие другие
В Бичурском районе открыли мемориальную доску Содному Дамбаеву
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
Первым экзаменом у девятиклассников стал русский язык
Спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали
Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»
Лучшее исполнение ёхора определят онлайн