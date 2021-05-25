В Бурятии работникам лесхоза задолжали почти полмиллиона рублей по зарплате

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорской проверкой выявлена задолженность по заработной плате перед 28 работниками Джидинского лесхоза за март текущего года в размере 442 тысяч рублей.



В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате выплачена в полном объёме. Руководителю лесхоза объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований трудового законодательства.



Кроме того, руководитель учреждения привлечён к административной ответственности за невыплату в срок заработной платы в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

