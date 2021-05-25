В дело вмешалась прокуратура
Прокурорской проверкой выявлена задолженность по заработной плате перед 28 работниками Джидинского лесхоза за март текущего года в размере 442 тысяч рублей.
В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате выплачена в полном объёме. Руководителю лесхоза объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований трудового законодательства.
Кроме того, руководитель учреждения привлечён к административной ответственности за невыплату в срок заработной платы в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам лесхоза задолжали почти полмиллиона рублей по зарплате
Общество, Фото:
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