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Жителей Бурятии штрафуют за нарушение особого противопожарного режима

Жителей Бурятии штрафуют за нарушение особого противопожарного режима
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Составлено 92 протокола

С начала пожароопасного периода в Бурятии зарегистрировано 60 очагов лесных пожаров. Пройденная огнём площадь составила более 1000 га. В 70% случаев причиной возгораний послужило нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Так по факту нарушения особого противопожарного режима сотрудниками госпожнадзора составлено 92 протокола.

В частности, на прошлой неделе в Хоринском районе к ответственности привлечён очередной нарушитель особого противопожарного режима, который по неосторожности стал виновником лесного пожара, бросив горящий окурок сигареты на лесную подстилку.

Общая сумма штрафов по административным правонарушениям физических лиц составила почти 135 тысяч рублей, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В республике действует особый противопожарный режим. В указанный период действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.


особый противопожарный режим
 
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