Ночами местами по-прежнему морозно
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике погода не улучшится. В республике сохранится прохладная и ветреная погода. Местами ожидаются минусовые ночные температуры.
Так, 25 мая, по республике местами дожди, в горах с мокрым снегом, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +11,+16, местами +5,+10.
В среду, 26 мая, по республике местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +13,+18, местами +5,+10.
В четверг, 27 мая, также местами дождливо. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -2, днём +16,+21, местами +7,+12.
В Бурятии май заканчивается минусовыми температурами
Общество, Фото:
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