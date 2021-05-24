В Бурятии май заканчивается минусовыми температурами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночами местами по-прежнему морозно



По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике погода не улучшится. В республике сохранится прохладная и ветреная погода. Местами ожидаются минусовые ночные температуры.



Так, 25 мая, по республике местами дожди, в горах с мокрым снегом, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +11,+16, местами +5,+10.



В среду, 26 мая, по республике местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +13,+18, местами +5,+10.



В четверг, 27 мая, также местами дождливо. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -2, днём +16,+21, местами +7,+12.

