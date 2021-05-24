В Бурятии общественники проверили отдел полиции

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Общественники дали положительную оценку



В Тарбагатайском районе Бурятии общественники с проверкой посетили отдел полиции



- Председатель общественного совета при ОМВД Татьяна Фролова и член общественной организации Анна Платонова оценили работу полицейских по предоставлению госуслуг населению, - сообщили в МВД по Бурятии.



Гостям рассказали о работе миграционного пункта и наиболее часто предоставляемых его специалистами услугах.



В регистрационно-экзаменационном отделении ОГИБДД общественников проинформировали о вступивших в силу с 1 апреля изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений: «Введены новые маневры практического экзамена, иные требования оценки навыков управления транспортным средством. Принципиальным нововведением стала возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступать другие кандидаты в водители, представители общественных организаций, автошкол».



Побывали члены общественного совета и в дежурной части ОМВД. Там они проверили наличие на информационных стендах актуальных сведений о деятельности отдела, предоставлении полицейскими государственных услуг, а также проведении приёма граждан руководством.



- По результатам посещения деятельность районного отдела полиции положительно оценена общественниками, - сообщили в МВД по Бурятии.

