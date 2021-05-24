Общественники дали положительную оценку
В Тарбагатайском районе Бурятии общественники с проверкой посетили отдел полиции
- Председатель общественного совета при ОМВД Татьяна Фролова и член общественной организации Анна Платонова оценили работу полицейских по предоставлению госуслуг населению, - сообщили в МВД по Бурятии.
Гостям рассказали о работе миграционного пункта и наиболее часто предоставляемых его специалистами услугах.
В регистрационно-экзаменационном отделении ОГИБДД общественников проинформировали о вступивших в силу с 1 апреля изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений: «Введены новые маневры практического экзамена, иные требования оценки навыков управления транспортным средством. Принципиальным нововведением стала возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступать другие кандидаты в водители, представители общественных организаций, автошкол».
Побывали члены общественного совета и в дежурной части ОМВД. Там они проверили наличие на информационных стендах актуальных сведений о деятельности отдела, предоставлении полицейскими государственных услуг, а также проведении приёма граждан руководством.
- По результатам посещения деятельность районного отдела полиции положительно оценена общественниками, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии общественники проверили отдел полиции
Общество, Фото:
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