В Бурятии по-прежнему не по-майски холодно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике сегодня дождливо



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 мая по республике местами дожди, в горах с мокрым снегом, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +11,+16, местами +5,+10.



В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +11,+13.

