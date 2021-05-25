В республике сегодня дождливо
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 мая по республике местами дожди, в горах с мокрым снегом, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +11,+16, местами +5,+10.
В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +11,+13.
В Бурятии по-прежнему не по-майски холодно
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На праздник детской и юношеской книги приедут издательства, иллюстраторы и многие другие
В Бичурском районе открыли мемориальную доску Содному Дамбаеву
В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
Первым экзаменом у девятиклассников стал русский язык
Спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали
Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»
Лучшее исполнение ёхора определят онлайн
Ночами местами по-прежнему морозно
Посетителям покажут оттиски надписей Тюркского каганата
Объект планировалось ввести в эксплуатацию до 30 ноября этого года
В республике в соревнованиях приняли участие 600 участников
Спортсмены из Бурятии стали призёрами дивизиона «Суперавто»
Зверев рассказал об оценке, которую ему дал глава буддистов России
Ограничение на массовые мероприятия продлится на территории Забайкальского края до 1 июня
Победу ему принёс концерт для морин-хуура с оркестром