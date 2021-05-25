 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

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В Бурятии по-прежнему не по-майски холодно

В Бурятии по-прежнему не по-майски холодно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике сегодня дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 мая по республике местами дожди, в горах с мокрым снегом, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +11,+16, местами +5,+10.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +11,+13. 
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