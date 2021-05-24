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В Улан-Удэ старшеклассники начали сдавать госэкзамены

В Улан-Удэ старшеклассники начали сдавать госэкзамены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первым экзаменом у девятиклассников стал русский язык

В Улан-Удэ началась государственная итоговая аттестация. Сегодня, 24 мая, ученики 9-х классов сдали первый из обязательных ОГЭ — русский язык.

В этом году итоговая аттестация в 9 классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике (24 и 25 мая школьники сдадут русский язык, 27 и 28 мая – математику). Резервные дни сдачи предусмотрены на начало июня этого года.

Напомним, на прошедшей неделе девятиклассники написали контрольные работы по предметам по выбору. Контрольные работы учащиеся писали в своих школах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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