В Улан-Удэ старшеклассники начали сдавать госэкзамены

Первым экзаменом у девятиклассников стал русский язык
В Улан-Удэ началась государственная итоговая аттестация. Сегодня, 24 мая, ученики 9-х классов сдали первый из обязательных ОГЭ — русский язык.
В этом году итоговая аттестация в 9 классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике (24 и 25 мая школьники сдадут русский язык, 27 и 28 мая – математику). Резервные дни сдачи предусмотрены на начало июня этого года.
Напомним, на прошедшей неделе девятиклассники написали контрольные работы по предметам по выбору. Контрольные работы учащиеся писали в своих школах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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Общество, Фото:
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