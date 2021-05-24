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Дзюдоисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства по спорту глухих

Дзюдоисты Бурятии завоевали медали чемпионата и первенства по спорту глухих
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали

Завершившийся чемпионат и первенство России по спорту глухих по дзюдо принёс сборной Бурятии четыре медали. Соревнования проходили с 21 по 23 мая в Зеленограде.

По итогам чемпионата у воспитанников республиканской спортивно-адаптивной школы две бронзовые медали у Анны Гнеушевой и Светланы Убушеевой. Также Юлия Малыгина стала серебряным призёром первенства, а дебютантка Вероника Курдюкова удостоена бронзовой медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Напомним, что в конце апреля дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили на межрегиональном турнире «Слава» в Чите, завоевав 13 медалей.
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