В Бурятии озеро очистили от сетей браконьеров

Общество, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Спасённую рыбу выпустили в озеро



18 мая на озеро Бомское в Мухоршибирском районе Бурятии прошла акция «Всероссийский день без сетей». В ней участвовали инспекторы Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны, и общественники.



Активисты очистили водоём от рыболовных сетей. Спасённую рыбу выпустили из сетей.



Также был организован субботник по очистке прибрежной зоны от бытового мусора, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



За лов рыбы незаконными орудиями лова грозит штраф с конфискацией предметов и орудий лова с предъявлением иска за каждую незаконно пойманную рыбу.

