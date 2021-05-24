Спасённую рыбу выпустили в озеро
18 мая на озеро Бомское в Мухоршибирском районе Бурятии прошла акция «Всероссийский день без сетей». В ней участвовали инспекторы Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны, и общественники.
Активисты очистили водоём от рыболовных сетей. Спасённую рыбу выпустили из сетей.
Также был организован субботник по очистке прибрежной зоны от бытового мусора, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
За лов рыбы незаконными орудиями лова грозит штраф с конфискацией предметов и орудий лова с предъявлением иска за каждую незаконно пойманную рыбу.
В Бурятии озеро очистили от сетей браконьеров
Общество, Фото:
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