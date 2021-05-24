В Бурятии юные лесники разбили сквер

Всего высадили 100 деревцев дикой яблони и облепихи
Ребята из школьного лесничества «Тальян» Хоринского района Бурятии присоединились к международной акции «Сад памяти».
Юные лесники вместе с сотрудниками Верхне-Талецкого лесхоза и лесничества озеленили территорию памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
- Мы рассказали ребятам о лесниках, а также о жителях села Верхние Тальцы, которые ушли на фронт и защищали страну от фашистских захватчиков. Так мы будем уверены, что имена героев не будут забыты, а рассказы об их подвиге будут передаваться будущим поколениям, - поделились участковый лесничий Верхне-Талецкого лесничества Екатерина Абрамова.
Результатом этого совместного труда стал красивый сквер. Совместными усилиями лесники, дети и сотрудники администрации высадили 100 деревцев дикой яблони и облепихи.
- Нам очень нравится высаживать деревья! Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территория памятника станет гораздо красивее, - поделились юные лесники.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
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Общество, Фото:
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