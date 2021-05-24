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В Бурятии юные лесники разбили сквер

В Бурятии юные лесники разбили сквер
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Всего высадили 100 деревцев дикой яблони и облепихи

Ребята из школьного лесничества «Тальян» Хоринского района Бурятии присоединились к международной акции «Сад памяти».

Юные лесники вместе с сотрудниками Верхне-Талецкого лесхоза и лесничества озеленили территорию памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

- Мы рассказали ребятам о лесниках, а также о жителях села Верхние Тальцы, которые ушли на фронт и защищали страну от фашистских захватчиков. Так мы будем уверены, что имена героев не будут забыты, а рассказы об их подвиге будут передаваться будущим поколениям, - поделились участковый лесничий Верхне-Талецкого лесничества Екатерина Абрамова.

Результатом этого совместного труда стал красивый сквер. Совместными усилиями лесники, дети и сотрудники администрации высадили 100 деревцев дикой яблони и облепихи.

- Нам очень нравится высаживать деревья! Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территория памятника станет гораздо красивее, - поделились юные лесники.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства


лесники сквер озеленение
 
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