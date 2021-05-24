В Улан-Удэ заявили, что приживаются 90% саженцев

В этом году в городе высадят 23 тысячи саженцев



В Улан-Удэ в текущем году высадили 14 тысяч саженцев. Новые деревья уже появились в Октябрьском и Советском районах. На этой неделе ещё две тысячи саженцев будут высажены в Железнодорожном районе.



За полив, удобрения, устройство лунок, подвязки и уход за саженцами отвечает «Городское лесничество».



- Посадки стали уже традиционными, люди знают, общественность интересуется, записывается. В Советском и Октябрьском районах по 20 учреждений приняли участие, в Железнодорожном планируется 29. Активное участие принимают учреждения образования, Дом дружбы народов, «Боевое братство», различные коммерческие организации. Каждый год участвуют подразделения администрации Улан-Удэ, подведомственные организации, депутаты, - рассказала и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



На улицах города высаживаются акация, беспуховой тополь, уссурийская груша, лесная яблоня, берёза, ель. Также в этом году в качестве эксперимента высажено 50 кустов луизеании.



- Саженцы покупаются в питомнике. В текущем году, это тохойские саженцы. Мы отдаём предпочтение саженцам с наших местных питомников – иволгинский, баргузинский саженцы, тохойские. Они являются районированными, они не вымерзают у нас, большинство засухоустойчивые, ну и ассортимент пород тот, который используется при озеленении города, - добавила Виктория Утесова.



Всего в этом году планируется высадить 23 тысячи саженцев – 16 тысяч весной, остальные осенью. С 2019 года в рамках программы «Зелёный город», уже появилось более 70 тысяч новых кустарников и деревьев.



- Приживаемость деревьев по итогам прошлых годов колеблется 85-90%. В Октябрьском районе песчаный грунт, там чуть похуже. Ещё стоит отметить, что более половины неприжившихся саженцев – это саженцы, которые поломаны, даже украдены. Много саженцев, к сожалению, повреждаются горожанами. Те саженцы, которые не прижились, досаживаются, - добавила Виктория Утесова.

