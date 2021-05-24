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Уровень воды в реках Улан-Удэ в норме

Уровень воды в реках Улан-Удэ в норме
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мониторинг проводится ежедневно

24 мая на реке Уда в Улан-Удэ уровень воды составляет 164 см. Этот показатель ниже того, что был сутками ранее. По прогнозам, на 25 и 26 мая уровень воды будет уменьшаться на 2-3 см.

На Селенге, по сравнению с прошедшими сутками, произошёл рост уровня воды на 2 см – до 101 см. В ближайшие дни ожидается незначительное повышение.

Отметим, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.⠀

- Если говорить про аналогичные периоды прошлого года, уровень реки Селенга составлял 26 см от нулевой отметки, а на реке Уда составил 78 см. Мониторинг состояния рек производится в ежедневном режиме, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Также местные администрации еженедельно проверяют выход воды. Так на прошлой недели был зафиксирован выход воды в микрорайоне Тулунжа. Сейчас угроза подтопления устранена.

- Местными жителями и спецтехникой произведено расширение водопропускника. Сейчас угроза снята, - добавил Дмитрий Фёдоров.

Помимо рек, ведётся мониторинг уровня воды в ручьях – Байдонов ключ, Воровка и Тулунжа.

О состоянии уровня воды в реках местных жителях оповещают в мессенджерах и на сайте Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.


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