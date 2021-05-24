На Ольхоне прошёл марафон чистоты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего вывезено около сорока мешков мусора



В мае на территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области началась традиционная череда уборок, в которых принимают участие волонтёры. Накануне участники акции «Делай» завершили пятидневный марафон наведения чистоты в окрестностях населённых пунктов на острове Ольхон.



Объединённая команда из студентов ИрГУПС, ИГУ, ИрНИТУ и местных жителей, при поддержке инспекторов по охране окружающей среды Островного лесничества, привели в порядок периметр временного склада хранения отходов посёлка Хужир и местность вблизи деревни Ялга. В первые два дня работы мужская половина команды наполнила кузов «КамАЗа» дважды: строительным и автомусором. Девушки собирали разлетевшуюся по лесу бумагу, упаковку, пластик. Всего к концу дня набралось мусора на четыре десятка мешков.



- Ребята и девушки работали на совесть! Всё что мы запланировали перед выездом, сделали. Приятно то, что нам удавалось совмещать уборку и познавательную программу. Мы побывали в библиотеке посёлка Хужир, сотрудники которой рассказали немало интересных фактов из истории этих мест и укладе жизни коренного населения. Спасибо им за это! А ещё мы всей командой прошлись по эколого-образовательной тропе Сарайского пляжа и посетили мыс Хобой, побывали в гостях в творческой школе семьи Сибиряковых. Очень важно, что каждый день рядом были наши помощники и наставники — инспекторы Островного лесничества. Его руководитель – Юрий Мясников, обеспечил нам комфортные условия для ночлега и приготовления пищи, предоставил транспорт, объяснил правила особого противопожарного режима. Надеюсь, что всем членам команды эти пять дней запомнятся как время, проведённое с пользой и удовольствием! – сказала сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», куратор волонтёрских проектов учреждения Наталья Большакова.



В окрестностях Бугульдейки наведение порядка – в самом разгаре; похожая экологическая акция уже состоялась вблизи посёлка Порт Байкал. К студентам и неравнодушным горожанам, сотрудникам участковых лесничеств присоединились члены регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

