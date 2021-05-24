В Улан-Удэ потерявшаяся такса каталась на трамваях

В конце прошлой неделе в паблике «Аноним 03» опубликовали фото и видео таксы, ехавшей трамвае. На видео собачка уверенно сидела рядом с пассажиркой на сидении, нисколько не боясь людей. Сразу же появилось предположение, что породистый пёс потерялся.





Однако такса убежала из ограды этой девушки, видимо, в поисках своего хозяина.



Через пару дней пса заметили в парке «Юбилейный». Фото собаки вновь опубликовали в «Анониме 03», прося взять собаку на передержку. Пока этого не удалось сделать. Желающие взять к себе эту таксу могут обратиться по телефону 89247740882.















Улан-удэнцы следят за историей потерявшейся таксы, которая каталась на трамваях.Улан-удэнцы сообщают, что видели эту собачку в разных частях города:«Вчера видел его на остановке Химчистка, он запрыгнул в 56 маршрутку и уехал в сторону ТСК», «Сегодня в районе 10 утра видела в районе улицы Конечной, недалеко от второй стоматологии. Жалко, я так и поняла, что потерялся питомец у кого-то», «Сегодня около СМИТа на Жердева 8 «а» была».В комментариях к видео девушка написала, что приютила собаку. Она просила откликнуться владельца таксы.