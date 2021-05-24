Замдиректора Бурятского оперного театра увольняется после громкого скандала

В театре, «прогремевшем» из-за освистывания вечера на День Победы, сейчас работает тренер-медиатор
Заместитель директора Бурятского театра оперы и балета Давид Дондупов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра культуры республики Николай Емонаков.
На портале Babr24.com в выходные появилась информация, что в оперном театре грядут масштабные кадровые перестановки – увольнение ждёт сразу четырёх работников: двух заместителей директора, главного бухгалтера и режиссёра, ответственного за постановку 9 мая. Николай Емонаков опроверг информацию об увольнении сразу четырёх человек, подтвердив лишь заявление Давида Дондупова.
- Четыре человека - это не совсем соответствует действительности. Сейчас Давид Доржиевич Дондупов, который является заместителем директора, насколько я знаю, написал заявление. Мы тоже эту ситуацию обсудим. В театре оперы и балета сегодня работает тренер-медиатор, который решает вопросы конфликта в коллективе, встречается со всеми труппами, - рассказал Николай Емонаков.
Журналисты задали вопрос – а связан ли уход Давида Дондупова со скандалом, произошедшим вокруг вечера памяти ко Дню Победы.
- В том числе. Конечно же, не могу не отрицать, что были определённые вопросы. И он принял решение, - сказал первый замминистра культуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», громкий скандал произошёл вокруг представления на День Победы. Зрители аплодисментами и освистыванием показали своё недовольство постановкой.
В афише театра значилось: «9 мая – музыкальный фестиваль «INCALZANDO», концерт ко Дню Победы». Вечер состоял из двух частей: зачитывания писем улан-удэнца Михаила Турошева, который погиб в 1944 году и исполнения московским оркестром квартета Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войн». Однако зрители, не выдержавшие однообразной подачи писем Турошева, начали шуметь и добились того, что директор театр Эржена Жамбалова скомкала выступление, уйдя со сцены раньше времени. Исполнение квартета Шостаковича также прошло шум и недовольство в зрительном зале.
Режиссёр вечера Владимир Бочаров дал понять, что крайне разочарован поведением зрителей. Он оставил по этому поводу в Facebook, где в том числе отметил: «Но как же так, за считанные годы мы превратили День памяти в Диснейленд с «Катюшей», «Смуглянкой» и пластиковыми флажками за 100 рублей?»
В свою очередь, сами зрители, присутствовавшие на мероприятии, объяснили произошедшее чрезмерной затянутостью постановки: чтение однообразных писем ничем не чередовалось. «Письма - это исторический материал. Но слушать эти восемь-девять писем с одинаковым приветствием.. «Во-первых строках... Во-вторых строках..» - тяжело... Ведущей надо было выхватывать главное, указывать города...» - поделилась зрительница. Её позицию разделяет и часть участников вечера. Они рассказывали, что некоторые зрители попросту чуть не уснули.
В пресс-службе Бурятского оперного театра ранее заявляли, что «искренне сожалеют» по поводу произошедшего и обещали учесть этот опыт в дальнейшей работе.
Справка:
Давид Дондупов в 1993 году окончил Улан-Удэнское музыкальное училище имени Чайковского. В 1998 году окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки.
С 1998 по 1999 год работал в Вознесенском кафедральном соборе. С 1999 по 2008 год трудился ведущим редактором, администратором филармонических программ Новосибирской государственной филармонии.
С 2008 года работает заместителем директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Замдиректора Бурятского оперного театра увольняется после громкого скандала
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В театре, «прогремевшем» из-за освистывания вечера на День Победы, сейчас работает тренер-медиатор
Садовое товарищество подало в суд на упрямого садовода
Необычное соревнование состоялось в колонии-поселения № 3
Некоторые СМИ сообщают о самоубийстве Юрия Коренева
В Улан-Удэ мобильные группы усилили рейды
Пока положительных комментариев на новый логотип не нашлось
Волонтёр, которая везла животное специалистам, «потерялась»
В среднем на каждого жителя Бурятии приходится менее 25 «квадратов»
Неравнодушный улан-удэнец частично отремонтировал закрытую популярную площадку
Начались гидравлические испытания теплосетей на Элеваторе и ПВЗ
Пожилая женщина с тяжёлой судьбой поучаствовала в музыкальном шоу НТВ
Число случаев заражений коронавирусом перевалило за 38 тысяч
Местные жители собирались развернуть торговлю на территории детского сада
Корова, вышедшая ночью на дорогу, спровоцировала автоаварию
Задействовано 80% военнослужащих