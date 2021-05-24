Садовое товарищество подало в суд на упрямого садовода
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску СНТ к одному из своих членов. Мужчина не платил целевые и членские взносы.
Должник состоит в СНТ с ноября 2013 года по настоящее время. Он владеет земельными участками общей площадью 16 соток. Однако платить взносы мужчина отказывался. Свою позицию он подтвердил и на суде.
Так, мужчина заявил, что не обязан оплачивать взносы за пользование объектами инфраструктуры, не находящимися в его собственности, и общим имуществом СНТ, так как не пользовался своими участками. Этот довод суд во внимание не принял. «Ответчик, являясь собственником участка на территории СНТ, не лишён возможности пользоваться объектами инфраструктуры и общим имуществом товарищества», - пришёл к выводу суд.
Также должник заявлял, что один из его участков находится вне территории СНТ и существует автономно, без использования общего имущества. Однако доказательств этого так и не представил.
- Суд пришёл к выводу о том, что улан-удэнец как собственник земельного участка, расположенного в составе СНТ, обязан нести расходы по содержанию общего имущества и пользование объектами его инфраструктуры, независимо от наличия или отсутствия договора с товариществом и фактического пользования участком. То есть уплачивать платежи в размере целевых взносов. Размеры членских и целевых взносов в СНТ определены уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией, а потому ответчик, как член СНТ, обязан был своевременно уплачивать членские и иные взносы, - отметили в Железнодорожном райсуде.
Суд удовлетворил требования садового некоммерческого товарищества. Неплательщик будет обязан выплатить свои долги.
Улан-удэнец отказывался платить членские взносы в СНТ
Общество, Фото:
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