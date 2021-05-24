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В Бурятии появилась ещё одна доска ветерану-«афганцу»

В Бурятии появилась ещё одна доска ветерану-«афганцу»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Бичурском районе открыли мемориальную доску Содному Дамбаеву

В минувшую субботу, 22 мая, в улусе Средний Харлун Бичурского района Бурятии состоялось открытие мемориальной доски ветерану Афганской войны Содному Цыбикжаповичу Дамбаеву – полковнику главного разведывательного управления генерального штаба Вооружённых сил СССР.

- По итогам афганской загранкомандировки Содном Дамбаев был награждён орденом Красной звезды и орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР III степени». 23 января 1989 года Содном Цыбикдоржиевич уволился в запас по возрасту. После 22 лет службы он вышел на заслуженный покой в апреле 1989 года. В период с 1990 по 1993 годы работал ведущим специалистом Фонда мира и Комитета защиты мира, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Начальник районного отдела социальной защиты населения Вера Жигжитова, как и все харлунцы, активно участвовала в подготовке мероприятия по увековечиванию памяти земляка-разведчика. Она провела для гостей экскурсию по фойе сельского клуба Среднего Харлуна, где были выставлены материалы о земляках.

- Это мероприятие является поистине значимым событием для харлунцев, ведь они очень гордятся своим земляком, - выразила свою точку зрения Вера Борисовна. - Именно на таких примерах должно воспитываться подрастающее поколение.

Напомним, в конце апреля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски Геннадию Балахину. Память о воине-интернационалисте была увековечена на фасаде школы №18. 
Бурятия Бичурский район мемориальная доска Афганистан
 
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