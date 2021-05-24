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«Нотка сломалась?»: Иркутский музыкальный театр поменял стиль и логотип

«Нотка сломалась?»: Иркутский музыкальный театр поменял стиль и логотип
Общество, 
Пока положительных комментариев на новый логотип не нашлось

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского поменял фирменный стиль и логотип.

- У нас новые фирменные цвета, которые вы можете увидеть на репертуарах и на нашем сайте. Цвета не выдуманы. Если посмотреть на фотографии со спектаклей, то в них присутствует несколько основных оттенков, которые и взяты в качестве основной цветовой гаммы. Также используется градиент - переход из одного цвета в другой, что, с одной стороны, соответствует многожанровости музыкального театра. А с другой стороны, является трендом в дизайне, - говорится в сообщении Иркутского музыкального театра.

Нынешний логотип, объясняют в театре, - это знак, который включает в себя различную символику. Это музыка, и свет, и танец, и взмах дирижёрской палочки, и драматургия, которая может быть и классической, и ломающей стереотипы.

Сейчас происходит переходный период от старого стиля к новому.

Пока пользователи не слишком оценили новый логотип. В официальной группе театра они пишут: «Нотка сломалась?», «Автор, видимо, в школе ещё учится, судя по исполнению, вопрос другой - кто это утвердил для размещения?»
театр логотип
 
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