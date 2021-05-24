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В Иркутской области украли слепого барсучонка

В Иркутской области украли слепого барсучонка
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Волонтёр, которая везла животное специалистам, «потерялась»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Иркутскую зоогалерею обещали, но и так не привезли слепого барсучонка. Девушка, которая везла зверька из города Усолье-Сибирское в Иркутск, перестала выходить на связь и пропала. В зоогалерее девушку и зверька, которому так нужна помощь, безуспешно прождали всю ночь.

На следующий день сотрудники зоопарка пришли к выводу, что барсучонка эта девушка, вероятно, украла.

- Оказывается, так бывает. За более чем 30-летний стаж нашей работы с кризисными животными такое случается впервые. Чтобы волонтёр сам вызвался помочь и оказался вором... Другие варианты на ум не приходят, в любой ситуации можно было с нами связаться. Мы на связи круглосуточно, а здесь ещё и ждали сидели... Долго ждали, - поделились в зоогалерее.



Специалисты отметили, что уход за диким барсуком очень сложный и требует особых навыков. По словам специалистов, именно поэтому барсуков до сих пор не приручили.

- Ладно бы какой породистый щенок или котёнок, ну или дорогущий экзот... Это хотя бы можно было попытаться объяснить и понять. Но барсук... Тем более дикий. Это же куча проблем. Женщина с ребёнком. Про глистов, бешенство, эктопаразитов и прочие радости не слышали? Или он настолько похож на живую игрушку, что на всё наплевать оказалось? – негодуют в зоогелерее.

Также здесь отметили, что животное нуждается в срочной помощи врача, питании каждые три часа и заботе. «Там, скорее всего, уже все совсем плохо», - полагают специалисты.

- Даже если его получится вырастить, данная особа очень плохо представляет себе, с чем связалась. Если бы из барсуков получались милые домашние питомцы, то они давно уже вошли бы в моду. Но нет... И мы знаем почему, опыта хватает. Подросших барсучат не то что продать, даром пристроить никуда не получается. Именно поэтому наш Бося живёт один и самочка появилась только потому, что её нам подарили. В общем, есть ещё чему поудивляться, даже с нашим опытом работы в сфере помощи животным, - заключили в зоогалерее.

Здесь надеются, что известие о крохе, которому всего месяц, появится.


дикие животные
 
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