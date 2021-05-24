Посетителям покажут оттиски надписей Тюркского каганата
В столице Бурятии начала работу выставка «Руническая письменность древних народов Азии». Экспозиция открылась 21 мая в республиканском музее истории имени М.Н. Хангалова.
Выставка повествует о Тюркском каганате – одном из крупнейших политических образований на территории Центральной Азии. Это степное государство было основано в VI веке, простираясь на тысячи километров. Оно объединяло множество племенных образований Южной Сибири и северные окраины Центральной Азии во главе с племенем тюрок. Основными и самыми интересными экспонатами данной выставки являются – эстампажи (оттиски) надписей в честь Тоньюкука – военного и политического деятеля эпохи Второго Восточно-тюркского каганата.
- Памятник с надписью в честь Тоньюкука находится на территории Монголии и является одним из самых значительных памятников древнетюркской рунической письменности. Эти памятники обнаружены в 1897 году. В 1898 году были сняты два первых эстампажа, на основе которых Василий Васильевич Радлов, российский востоковед тюрколог, осуществил чтение и перевод памятника. В 1899 году было осуществлено издание эстампажей. В музей эстампажи в количестве 8 единиц поступили в 1913 году. Впервые широкому кругу посетителей были презентованы в 2020 году, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Также на выставке представлены археологические предметы из фонда нацмузея, такие как наконечники стрел, серьга, украшения конской сбруи.
Возрастное ограничение: 0+
В Улан-Удэ открылась выставка о рунической письменности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»
Лучшее исполнение ёхора определят онлайн
Ночами местами по-прежнему морозно
Посетителям покажут оттиски надписей Тюркского каганата
Объект планировалось ввести в эксплуатацию до 30 ноября этого года
В республике в соревнованиях приняли участие 600 участников
Спортсмены из Бурятии стали призёрами дивизиона «Суперавто»
Зверев рассказал об оценке, которую ему дал глава буддистов России
Ограничение на массовые мероприятия продлится на территории Забайкальского края до 1 июня
Победу ему принёс концерт для морин-хуура с оркестром
Илья Мошкин выиграл «серебро» в классическом троеборье
Золотую медаль выиграла спортсменка из Агинского округа
В финале Светлана Гомбоева «перестреляла» двукратную чемпионку мира
Общественники дали положительную оценку
Сейчас решают, что же делать с постановками, на которые распродали билеты