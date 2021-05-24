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В Улан-Удэ открылась выставка о рунической письменности

В Улан-Удэ открылась выставка о рунической письменности
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетителям покажут оттиски надписей Тюркского каганата

В столице Бурятии начала работу выставка «Руническая письменность древних народов Азии». Экспозиция открылась 21 мая в республиканском музее истории имени М.Н. Хангалова.

Выставка повествует о Тюркском каганате – одном из крупнейших политических образований на территории Центральной Азии. Это степное государство было основано в VI веке, простираясь на тысячи километров. Оно объединяло множество племенных образований Южной Сибири и северные окраины Центральной Азии во главе с племенем тюрок. Основными и самыми интересными экспонатами данной выставки являются – эстампажи (оттиски) надписей в честь Тоньюкука – военного и политического деятеля эпохи Второго Восточно-тюркского каганата.

- Памятник с надписью в честь Тоньюкука находится на территории Монголии и является одним из самых значительных памятников древнетюркской рунической письменности. Эти памятники обнаружены в 1897 году. В 1898 году были сняты два первых эстампажа, на основе которых Василий Васильевич Радлов, российский востоковед тюрколог, осуществил чтение и перевод памятника. В 1899 году было осуществлено издание эстампажей. В музей эстампажи в количестве 8 единиц поступили в 1913 году. Впервые широкому кругу посетителей были презентованы в 2020 году, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Также на выставке представлены археологические предметы из фонда нацмузея, такие как наконечники стрел, серьга, украшения конской сбруи.

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выставка история Бурятия
 
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