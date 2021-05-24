Лудуб Очиров выиграл международный конкурс композиторов

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Победу ему принёс концерт для морин-хуура с оркестром



Музыкант из Бурятии Лудуб Очиров победил в международном конкурсе молодых композиторов имени С.С. Прокофьева. Конкурс проходил в Челябинске в дистанционном формате, сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Лудуб стал лауреатом первой степени в номинации «Произведения для симфонического оркестра», руководитель заслуженный работник культуры РФ Л.И. Абашеева. В конкурсной программе молодой композитор представил концерт для морин-хуура с симфоническим оркестром.



Премьера произведения состоялась на концерте «Хүгжэмэй юртэмсэ - Вселенная музыки», посвящённого 90-летию со дня образования колледжа искусств и 50-летнему юбилею отделения бурятских народных инструментов. Концерт с успехом состоялся на сцене Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Напомним, что Лудуб Очиров учится на третьем курсе специальности «Теория музыки» колледжа.

