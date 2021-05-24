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В Бурятии назвали победителей «Российского Азимута»

В Бурятии назвали победителей «Российского Азимута»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике в соревнованиях приняли участие 600 участников

22 мая по всей стране прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2021». В этом году в масштабном событии приняли участие более 75000 спортсменов.

В Бурятии соревнование прошло в Улан-Удэ на базе лыже-биатлонного комплекса «Снежинка» в посёлке Аршан. В республике «Российский Азимут» собрал 600 участников в восьми возрастных группах от 12 до 55 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Итоги соревнований по возрастным категориям:

Ж-12, 10 КВ
Первое место - Полина Климова, «Байкальский экстрим»
Второе место - Ольга Хусаева, МАУ СОШ №4
Третье место - Вероника Панченкова, СШ №4

М-12, 10 КП
Первое место - Михаил Гордеев
Второе место - Николай Бритакин, Калёново ИРЦДО
Третье место - Роман Выборов, Калёново ИРЦДО

Ж-14, 12 КП
Первое место - Полина Куфтина, ДЮСШ Селенгинский район
Второе место - Алина Яковенко, ДЮСШ Селенгинский район
Третье место - Анастасия Трофимова, Кабанский район

М-14, 12 КП
Первое место - Владимир Симонов, Калёново ИРЦДО
Второе место - Алексей Банин, Калёново ИРЦДО
Третье место - Юрий Куфтин, ДЮСШ Селенгинский район

Ж16, 14 КП
Первое место - Елена Калнынь, ДЮСШ Селенгинский район
Второе место - Уянга Митапова, Селенгинский район
Третье место - Кристина Ландина, МАОУ СОШ №47

М-16, 14 КП
Первое место - Леонид Бирюков, СШ №4 Улан-Удэ
Второе место - Александр Хлебодаров, Калёново ИРЦДО
Третье место – Фёдор Михайлов, Калёново ИРЦДО

Ж-18, 16 КП
Первое место - Владислава Сенотрусова, Кабанский район
Второе место - Кристина Качмарева, Кабанский район
Третье место - Ульяна Каргапольцева, Кабанский район

М-18, 16 КП
Первое место - Андрей Юрьев, Сагаан Нуур
Второе место - Артем татарников, Сагаан Нуур
Третье место - Павел Волхонский, СШ №4

Ж-21
Первое место - Сурэна Банзаракцаева, Селенгинский район
Второе место - Инесса Татаринова, У-УАЗ
Третье место - Виктория Никонова, Кабанский район

М-21
Первое место - Александр Павлов, Кабанский район
Второе место - Сергей Оленников
Третье место - Вячеслав Растопша, У-УАЗ

Ж-35
Первое место - Ирина Васильцова, Улан-Удэ
Второе место - Юлия Шеломенцева, «Байкальский экстрим»
Третье место - Оксана Климова, «Байкальский экстрим»

М-35
Первое место - Булат Цыренжапов, Кяхтинский район
Второе место - Зоригто Дашинимаев, У-УАЗ
Третье место - Алексей Белоусов, У-УАЗ

М-55
Первое место - Виктор Трофимов, Улан-Удэ
Второе место - Алексей Николаев, МАОУ СОШ №47
Третье место - Евгений Гуров, Хоринский район

Ж-55
Первое место - Раиса Пурбуева, Хоринский район
Второе место - Татьяна Акинфеева, Улан-Удэ
Третье место - Людмила Куклина, Улан-Удэ

Ж-студенты, 16 КП
Первое место - Кристина Камаева, БГУ
Второе место - Виктория Ильина, БГУ
Третье место - Ксения Рябова, БГУ

М-студенты, 16 КП
Первое место - Антон Дакич, БГУ
Второе место - Никита Оленников
Третье место - Данил Денисенко, БГУ.

О том как проходили соревнования можно посмотреть в фоторепортаже Сергея Тарасенко.
Бурятия спортивное ориентирование спорт массовые соревнования Улан-Удэ
 
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