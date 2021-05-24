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В 124 домах Улан-Удэ отключили горячую воду

В 124 домах Улан-Удэ отключили горячую воду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Начались гидравлические испытания теплосетей на Элеваторе и ПВЗ

24 мая с 8 часов до 24 часов 25 мая состоятся плановые испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей тепломагистралей №1 от ТЭЦ-1. Испытания теплосетей проводятся на Элеваторе и ПВЗ. Без горячей воды по графику остались 124 многоквартирных дома, 16 индивидуальных жилых домов, шесть детских садов, пять школ и одна больница.

По ограничение горячей воды попадают многоквартирные дома по проспекту 50-летия Октября, улицам Комсомольская, Октябрьская, Лимонова, Гвардейская, Вакарина, Маяковского, Буйко, Чаадаева, Сосновая.

Детские сады: №62 «Малыш», №173 «Росинка», №139 «Чебурашка», №29 «Искорка», № 111, №173 «Росинка»

Школы: №41,42,64, гимназия №59, №21 «Байкальская перспектива»

НУЗ Отделенческая клиническая больница РЖД.

Испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов. Первый этап гидравлических испытаний прошёл на тепловых сетях №3 (Шишковка) и №6 (от ул. Ключевская по 20а квартал). Тогда было выявлено 133 повреждения. Из-за их устранения подача горячей воды жителям затянулась.


отключение воды горячее водоснабжение
 
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