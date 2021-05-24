В Бурятии прошёл любительский турнир по мини-футболу

Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»



В Бурятии завершился турнир по мини-футболу «Auto-House Кубок ЛФЛ РБ». Последние игры прошли 22 мая на стадионе школы №42 Улан-Удэ.



Как сообщает любительская футбольная лига РБ, в трёх лигах призовые места распределились следующим образом:



Лига 40+

Первое место – «Кречет»

Второе место – «Лимонад»

Третье место – «Дорожник»



Первый дивизион

Первое место – «ДВ БЭК»

Второе место – «Сотниково»

Третье место – «БМП»



Премьер-Лига

Первое место – «Динамо»

Второе место – «Кречет»

Третье место – «Меха Бурятии»



Также в этот день прошла церемония награждения команд и лучших игроков турнира по номинациям.



В «Лиге 40+» лучшими были признаны:

- Лучший вратарь - Степанов Сергей («Дорожник»)

- Лучший защитник - Очиров Доржи («Лимонад»);

- Лучший нападающий - Ларионов Евгений («Кречет»);

- Лучший игрок - Батурин Дмитрий («Кречет»).



Первый дивизион

- Лучший вратарь - Бадмаев Аюр («Сотниково»);

- Лучший защитник - Бурдуковскийй Денис («БМП»);

- Лучший нападающий - Астраханцев Никита («Сотниково»);

- Лучший игрок - Антипов Сергей («ДВ БЭК»).



Премьер-лига

- Лучший вратарь - Первушин Павел («Кречет»);

- Лучший защитник - Сакияев Зоригто («Динамо»);

- Лучший нападающий - Золотарев Владимир («Меха Бурятии»);

- Лучший игрок - Борисов Валерий («Динамо»).

