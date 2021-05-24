Первые места в лигах заняли команды «ДВ БЭК», «Динамо» и «Кречет»
В Бурятии завершился турнир по мини-футболу «Auto-House Кубок ЛФЛ РБ». Последние игры прошли 22 мая на стадионе школы №42 Улан-Удэ.
Как сообщает любительская футбольная лига РБ, в трёх лигах призовые места распределились следующим образом:
Лига 40+
Первое место – «Кречет»
Второе место – «Лимонад»
Третье место – «Дорожник»
Первый дивизион
Первое место – «ДВ БЭК»
Второе место – «Сотниково»
Третье место – «БМП»
Премьер-Лига
Первое место – «Динамо»
Второе место – «Кречет»
Третье место – «Меха Бурятии»
Также в этот день прошла церемония награждения команд и лучших игроков турнира по номинациям.
В «Лиге 40+» лучшими были признаны:
- Лучший вратарь - Степанов Сергей («Дорожник»)
- Лучший защитник - Очиров Доржи («Лимонад»);
- Лучший нападающий - Ларионов Евгений («Кречет»);
- Лучший игрок - Батурин Дмитрий («Кречет»).
Первый дивизион
- Лучший вратарь - Бадмаев Аюр («Сотниково»);
- Лучший защитник - Бурдуковскийй Денис («БМП»);
- Лучший нападающий - Астраханцев Никита («Сотниково»);
- Лучший игрок - Антипов Сергей («ДВ БЭК»).
Премьер-лига
- Лучший вратарь - Первушин Павел («Кречет»);
- Лучший защитник - Сакияев Зоригто («Динамо»);
- Лучший нападающий - Золотарев Владимир («Меха Бурятии»);
- Лучший игрок - Борисов Валерий («Динамо»).
В Бурятии прошёл любительский турнир по мини-футболу
Общество, Фото:
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