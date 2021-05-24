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В Бурятии предотвратили распродажу саженцев в детсаду

В Бурятии предотвратили распродажу саженцев в детсаду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители собирались развернуть торговлю на территории детского сада

В детском саду в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии задумали устроить распродажу рассаду. По поводу правомерности данного мероприятия задали вопрос подписчики группы «Заиграево-инфо. 24/7».

К запросу приложили скриншот из местной Viber-группы «Купи-продай». Покупателям предлагали кустики чёрной смородины и рассаду помидоров.

- Везде всё запрещено, коронавирус, а тут получается распродажа в саду, там куда мы приводим маленьких детей, - поинтересовались местные жители.


Вопрос адресовали начальнику управления образования Елену Тулаевой.

- Продажа сторонними организациями, частными лицами в образовательных организациях запрещена. Также напоминаю, что вход посторонних лиц во все учреждения образования запрещён, - прокомментировала Елена Тулаева.
саженцы детские сады
 
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