В Бурятии предотвратили распродажу саженцев в детсаду

- Везде всё запрещено, коронавирус, а тут получается распродажа в саду, там куда мы приводим маленьких детей, - поинтересовались местные жители.





В детском саду в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии задумали устроить распродажу рассаду. По поводу правомерности данного мероприятия задали вопрос подписчики группы «Заиграево-инфо. 24/7».К запросу приложили скриншот из местной Viber-группы «Купи-продай». Покупателям предлагали кустики чёрной смородины и рассаду помидоров.Вопрос адресовали начальнику управления образования Елену Тулаевой.- Продажа сторонними организациями, частными лицами в образовательных организациях запрещена. Также напоминаю, что вход посторонних лиц во все учреждения образования запрещён, - прокомментировала Елена Тулаева.